Lan tỏa sắc màu văn hóa Mông

Tại “Ngày hội văn hóa Mông”, người tham quan có thể tìm thấy sự đặc sắc trong trang phục, hoa văn và nghề thủ công truyền thống của các nhóm người Mông. Ngoài ra, còn được trực tiếp xem toàn bộ quy trình làm vải lanh từ trồng lanh, nối sợi, dệt vải đến vẽ sáp ong, nhuộm chàm, thêu đắp vải các họa tiết Mông độc đáo.

Sự kiện quy tụ các nhóm dân tộc Mông đến từ các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Nghệ An tham gia. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Cô Giàng Thị Mẩy đến từ xã Sính Phình (Điện Biên) cho biết, cô mang đến những tấm vải vẽ sáp ong được bố mẹ truyền dạy lại để giúp khách hiểu thêm về nghề thủ công lâu đời của dân tộc Mông. Ngoài ra, cũng mang đến những sản phẩm vòng tay, túi xách do chính những thành viên trong hợp tác xã nghề truyền thống của mình làm với sự sáng tạo trẻ trung hơn để có thể đáp ứng với nhu cầu thời trang hiện đại.