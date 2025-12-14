Lan tỏa sắc màu văn hóa Mông
“Ngày hội Văn hóa Mông” vừa được Craft Link tổ chức tại không gian Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), quy tụ các nhóm đồng bào Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Nghệ An. Những trưng bày đặc sắc về trang phục, hoa văn cùng trình diễn nghề thủ công truyền thống giúp công chúng hiểu rõ hơn vẻ đẹp văn hóa Mông, đồng thời cho thấy nỗ lực của nghệ nhân cộng đồng dân tộc thiểu số này trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Bà Trần Tuyết Lan, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Craft Link cho biết: “Chúng tôi mong muốn Ngày hội trở thành cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với di sản, đồng thời tạo cơ hội để các nghệ nhân người Mông chia sẻ tri thức, phát triển sinh kế và lan tỏa những giá trị văn hoá bền vững. Qua đó, gìn giữ và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.
Tại “Ngày hội văn hóa Mông”, người tham quan có thể tìm thấy sự đặc sắc trong trang phục, hoa văn và nghề thủ công truyền thống của các nhóm người Mông. Ngoài ra, còn được trực tiếp xem toàn bộ quy trình làm vải lanh từ trồng lanh, nối sợi, dệt vải đến vẽ sáp ong, nhuộm chàm, thêu đắp vải các họa tiết Mông độc đáo.
Cô Giàng Thị Mẩy đến từ xã Sính Phình (Điện Biên) cho biết, cô mang đến những tấm vải vẽ sáp ong được bố mẹ truyền dạy lại để giúp khách hiểu thêm về nghề thủ công lâu đời của dân tộc Mông. Ngoài ra, cũng mang đến những sản phẩm vòng tay, túi xách do chính những thành viên trong hợp tác xã nghề truyền thống của mình làm với sự sáng tạo trẻ trung hơn để có thể đáp ứng với nhu cầu thời trang hiện đại.
Không gian văn hóa lễ hội của dân tộc Mông cũng được tái hiện sinh động tại “Ngày hội văn hóa Mông” qua phần biểu diễn những màn múa khèn, múa hát giao duyên của các bạn trẻ đến từ các nhóm dân tộc Mông. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú với các món ăn, sản vật gắn bó với đời sống thường ngày của đồng bào Mông.
Tham quan và trải nghiệm các gian hàng, anh Ngô Tiến Vinh chia sẻ: “Tôi mong rằng các chương trình gợi mở văn hóa, các cuộc gặp gỡ giữa những nghệ nhân giữ nghề với người yêu văn hóa sẽ tiếp tục được mở rộng, tổ chức nhiều hơn nữa để quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, đa dạng trong thống nhất và thống nhất trong đa dạng tới bạn bè quốc tế”.
Tham dự “Ngày hội Văn hóa Mông”, ông Jonathan W. Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, sự kiện cho thấy văn hóa luôn sống động và giữ vai trò quan trọng. Đây là nơi những giá trị về tri thức, bản sắc và tinh thần cộng đồng được gìn giữ, truyền lại qua nhiều thế hệ. Qua đó, góp phần làm nên bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long