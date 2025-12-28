Nhiều hoạt động đặc sắc tại Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản 2025

28/12/2025

Kiệu Futon Daiko được rước ngang qua Hội quán Quảng Đông ở Hội An, một hình ảnh mang tính biểu tượng đẹp về sự giao lưu văn hóa ở phố cổ Hội An, nơi từng gắn với quá trình giao thương mạnh mẽ giữa người Việt Nam với người Nhật Bản và Trung Quốc trong suốt thế kỉ XVI - XVII. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Chương trình Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21, năm 2025 vừa diễn ra sôi động trong suốt 3 ngày từ 26-28/12 tại Di sản Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Qua hơn 20 năm tổ chức, sự kiện đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Nhật trong đêm khai mạc lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2025. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc được thực hiện bởi nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ hai quốc gia diễn ra tại khu phố cổ Hội An như: triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, lễ rước kiệu truyền thống Sakai, tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản, cùng các chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, cuộc thi cosplay, trình diễn thư pháp và trà đạo Nhật Bản do các nghệ sĩ đến từ thành phố Sakai thực hiện…

Tái hiện lễ rước đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Araki Sotaro, mối lương duyên này được cho là sự khởi đầu cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: BTC & Minh Hải

Sự kiện là dịp quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa của đô thị cổ Hội An, Di sản Văn hóa Thế giới, đến ới du khách trong và ngoài nước và thắt chặt tình hữu nghị, tôn vinh sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đồng thời, đây là dịp tăng cường hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa giữa Hội An – Đà Nẵng với các địa phương Nhật Bản trong thời kì mới.

Lần đầu tiên lễ rước kiệu Futon Daiko, nghi lễ rước kiệu truyền thống lớn nhất của thành phố Sakai, tỉnh Osaka (Nhật Bản) được trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất thế kỉ XVI - XVII, là biểu tượng đặc sắc của sự giao thoa văn hóa Đông - Tây, khởi nguồn cho mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản và đã được vun đắp theo thời gian.

Câu chuyện lịch sử về Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro đã trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị, mối quan hệ gắn bó, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản từ rất sớm.

Nhiều hoạt động văn hóa sôi động và hấp dẫn diễn ra trên các đường phố ở Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, câu chuyện ấy vẫn được trân trọng giữ gìn, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị bền chặt giữa Nhân dân hai nước.

Qua hơn 20 năm tổ chức, sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản” đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa Nhân dân hai nước.

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2025, sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 21 diễn ra trong một không gian mới - khi Đô thị cổ Hội An chính thức trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng, mở ra những cơ hội mới cho công tác giao lưu văn hóa, nghệ thuật, phát triển du lịch cũng như cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế giữa Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn thư pháp Sakai, triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, âm nhạc đường phố... đã diễn ra trong suốt 3 ngày lễ hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp hội tụ các yếu tố truyền thống, mà còn là không gian kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sáng tạo đương đại với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và Nhân dân hai nước.

Sự kiện là dịp để Hội An quảng bá hình ảnh đến với du khách về một điểm đến di sản hấp dẫn và độc đáo của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng MORI Takero đã nhấn mạnh rằng, mặc dù vào tháng 11 vừa qua, Hội An đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ các trận mưa lũ, nhưng với bản lĩnh kiên cường, Hội An đã nhanh chóng phục hồi, và một lần nữa khẳng định giá trị của một Di sản văn hóa thế giới trước cộng đồng quốc tế. Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản lần này sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn nữa những giá trị đặc sắc của Hội An ra toàn thế giới./.