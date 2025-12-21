Huế bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025

21/12/2025

Tối 20/12, tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Huế đã tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, khép lại một năm sôi động của chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch quy mô quốc gia với chủ đề “Kinh đô xưa – Vận hội mới.”.

Bầu không khí sôi động của Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 tại quảng trường Ngọ Môn - Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Chương trình nghệ thuật bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc và bùng nổ năng lượng sáng tạo. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo thành phố Huế, cùng đông đảo du khách và người dân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu tại Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 có chủ đề “Kinh đô xưa – Vận hội mới” đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật với hơn 170 sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức; trên 6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến với Huế. Đặc biệt là hình ảnh Cố đô Huế đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mới của du lịch Huế; đồng thời khẳng định vai trò Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong đêm bế mạc. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, trên cơ sở nền tảng những kết quả đạt được, Huế sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thành phố di sản thông minh, xanh và bền vững với trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, gắn với giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế; đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế; tăng cường hợp tác công – tư trong đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch. Xây dựng con người Huế hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, thanh lịch. Đây chính là hành trình để Huế từng bước vươn mình, không chỉ là điểm đến của ký ức mà còn là thành phố của tương lai, hội nhập và phát triển mang tầm khu vực và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng hiện đại, trẻ trung, năng động nhưng vẫn thể hiện được dấu ấn văn hóa Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5%; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6%; doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỉ đồng, tăng 64,4% so với năm 2024. Năm Du lịch Quốc gia 2025, thông qua chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn và lan tỏa rộng khắp, Huế đã góp phần giới thiệu và quảng bá sâu rộng những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc cùng bản sắc con người của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là Cố đô Huế; qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế thu hút du khách nhờ sức hấp dẫn của văn hóa và di sản. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Tại Lễ bế mạc, các đại biểu, du khách và người dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề: "Kinh đô xưa - Vận hội mới" với những tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa Huế và cũng rất trẻ trung, sôi động như: tiết mục “Xây dựng kinh đô” do Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế trình diễn; tiết mục mashup trẻ trung, tươi mới với các làn điệu quen thuộc như Cò lả, Lý ngựa ô Huế, Lý kéo chài kết hợp cùng Tích tịch tình tang qua phần trình diễn của ba ca sĩ Ngọc Khuê, Bạch Trà, Phạm Anh Khoa... Và điểm nhấn của đêm bế mạc là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với chuỗi ca khúc giàu cảm xúc: Hẹn ước từ hư vô (Phan Mạnh Quỳnh), Người hãy quên em đi (Khắc Hưng), See the Light (Mỹ Tâm) và khép lại bằng “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã chuyển giao quyền đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai.

Huế còn hấp dẫn du khách với nhiều loại hình du lịch khác như: du lịch xanh, du lịch lễ hội và du lịch ẩm thực... Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sáng cùng ngày, Huế cũng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Hội nghị là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời định hướng cho sự phát triển du lịch Huế và cả nước trong giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thành phố Huế trong công tác tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025. Bộ trưởng nhấn mạnh, Huế đã phát huy tốt vai trò là địa phương đăng cai, biết khai thác lợi thế di sản, văn hóa để tạo nên bản sắc riêng, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Du khách khám phá Lễ hội Ẩm thực Quốc tế tại Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nhân dịp này, thành phố còn tổ chức một số sự kiện văn hóa hấp dẫn thu hút du khách như: Liên hoan Ẩm thực Quốc tế, Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tri thức dân gian về “Bún bò Huế”…/.