Báo ảnh Việt Nam giành giải Ba Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới đại biểu, các tác giả được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Cảm ơn lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước đã không ngừng nỗ lực đưa hình ảnh tươi đẹp, chân thực, sống động của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các tác giả và nhóm tác giả của Thông tấn xã Việt Nam đạt Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong đó, Giải đã định hướng thông tin được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ; phối hợp ngày càng tốt hơn, tạo mạng lưới chặt chẽ, hiệu quả; nội dung thông tin toàn diện, giữ thế chủ động trên mặt trận thông tin; phương thức thông tin được đa dạng hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực; góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hình dư luận quốc tế...

Theo Thủ tướng Chính phủ, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ hình ảnh một Việt Nam ổn định - năng động - trách nhiệm - tin cậy - bản sắc - thân thiện; để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các nước, đối tác quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.