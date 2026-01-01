Việt Nam rộn ràng bước vào năm mới 2026

Những chùm pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ chào đón năm mới 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Rất đông người dân tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm theo dõi màn pháo hoa chào đón năm mới 2026. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Không khí người dân Thái Nguyên chào đón năm mới 2026. Ảnh: Trần Trang - TTXVN
Những tiết mục văn nghệ chào đón năm mới 2026 ở xã biên giới Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Người dân Quảng Ninh xuống đường đón năm mới 2026. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
Đà Nẵng đón năm mới 2026 với giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai”. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc chào đón năm mới 2026 tại Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
Chương trình Countdown năm 2026 thu hút đông đảo người dân Huế đến thưởng thức và cùng đếm ngược thời khắc chuyển tiếp sang năm mới. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Hàng nghìn người dân và du khách theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2026 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Hàng ngàn khán giả ngồi kín khán đài của quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2026”. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Tiết mục ca múa "Người Cần Thơ" chào năm mới 2026. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN
Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh chào năm mới 2026” với chủ đề “Xuân khát vọng” diễn ra trang trọng tại Quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Người dân tập trung đông đúc trước khu vực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2026. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Đông đảo người dân tập trung ở khu vực bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để đón xem màn pháo hoa mừng năm mới 2026. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Lưu giữ kỷ niệm trong thời khắc chuyển giao giữa năm 2025 sang năm mới 2026. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Du khách nước ngoài đón năm mới tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Du khách nước ngoài hân hoan đón năm mới tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, những tuyến phố trung tâm rực rỡ ánh đèn, cờ hoa và các không gian công cộng được trang hoàng hiện đại nhưng vẫn hài hòa với bản sắc văn hóa. Trong dòng người tấp nập đón năm mới, có thể cảm nhận rõ một Việt Nam năng động, cởi mở và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.
Dù ở bất kỳ vùng miền nào, không khí chào năm mới 2026 tại Việt Nam đều phản chiếu một điểm chung: sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào tương lai. Trong dòng chảy hội nhập toàn cầu, Việt Nam bước sang năm mới với tâm thế vững vàng, vừa trân trọng những giá trị truyền thống, vừa chủ động mở cửa đón nhận những cơ hội mới. Đó chính là hình ảnh một đất nước đang chuyển mình, thân thiện, giàu bản sắc và đầy hy vọng trong mắt bạn bè quốc tế.
Long Nguyễn (tổng hợp)