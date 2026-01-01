Việt Nam rộn ràng bước vào năm mới 2026

01/01/2026

Khi những ngày cuối cùng của năm khép lại, Việt Nam bước vào thời khắc giao mùa của một đất nước đang chuyển mình. Không khí chào đón năm mới 2026 lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Đó không chỉ là sự chuyển giao của thời gian mà còn là khoảnh khắc hội tụ của niềm tin, hy vọng và khát vọng hướng về tương lai.

Những chùm pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ chào đón năm mới 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội . Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Rất đông người dân tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm theo dõi màn pháo hoa chào đón năm mới 2026. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Không khí người dân Thái Nguyên chào đón năm mới 2026. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Những tiết mục văn nghệ chào đón năm mới 2026 ở xã biên giới Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Người dân Quảng Ninh xuống đường đón năm mới 2026. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Đà Nẵng đón năm mới 2026 với giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai”. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc chào đón năm mới 2026 tại Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Chương trình Countdown năm 2026 thu hút đông đảo người dân Huế đến thưởng thức và cùng đếm ngược thời khắc chuyển tiếp sang năm mới. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Hàng nghìn người dân và du khách theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2026 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Hàng ngàn khán giả ngồi kín khán đài của quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2026”. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Tiết mục ca múa "Người Cần Thơ" chào năm mới 2026. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh chào năm mới 2026” với chủ đề “Xuân khát vọng” diễn ra trang trọng tại Quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Người dân tập trung đông đúc trước khu vực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2026. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Đông đảo người dân tập trung ở khu vực bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để đón xem màn pháo hoa mừng năm mới 2026. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Lưu giữ kỷ niệm trong thời khắc chuyển giao giữa năm 2025 sang năm mới 2026. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Du khách nước ngoài đón năm mới tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN