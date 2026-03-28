Hà Nội tháng Ba: Nhịp sống chậm giữa những sắc hoa giao mùa

Không gian giao mùa: Gắn kết di sản và cảnh quan đô thị

Hà Nội vốn được biết đến với đặc trưng "12 mùa hoa"; trong đó, tháng Ba là giai đoạn chuyển tiếp rõ nét nhất của hệ thực vật đô thị. Đây là thời điểm cây cối thay lá, nảy lộc, nhiều loài hoa đặc trưng đồng loạt nở rộ, tạo nên bức tranh đa tầng màu sắc gắn liền với các không gian di tích lịch sử.

Tại khu vực phố Hoàng Diệu, sắc tím hoa ban nổi bật trên nền không gian xanh, hài hòa với cảnh quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ở các tuyến phố như Đặng Văn Ngữ, Thanh Niên, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám; các khu vực Công viên Bách Thảo, Công viên Thống Nhất, Công viên Nghĩa Tân…, những cây hoa sưa nở trắng tạo nên khung cảnh quen thuộc, mang vẻ đẹp thanh khiết, bình yên. Dưới những tán hoa ấy, nhiều người dân và du khách dạo bước, lưu lại những khoảnh khắc rất riêng của Hà Nội.

Sắc tím hoa ban hòa quyện cùng không gian xanh ngắt trên đường Hoàng Diệu (Hà Nội) tôn vinh vẻ đẹp khu vực gần di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Trên phố Phạm Đình Hổ, những cây sao vàng cổ thụ vào mùa rụng hoa tạo nên thảm vàng nhẹ phủ trên vỉa hè, mang đến nét tĩnh lặng đặc trưng của khu phố cũ với các biệt thự mang kiến trúc Pháp.

Trong khi đó, khu vực hồ Tây tiếp tục là điểm nhấn cảnh quan với những hàng ban tím xen lẫn cây phượng vĩ trên đường Thanh Niên, cùng sự hiện diện của hoa muồng Nhật tại đền Thủy Trung Tiên. Đồi Núi Sưa (Công viên Bách Thảo) với những gốc sưa bung nở trắng trời bên cạnh ngôi đền cổ Núi Sưa cũng là địa chỉ quen thuộc; góp phần gia tăng giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm không gian tín ngưỡng.

Không chỉ trong nội đô, sắc hoa tháng Ba còn mở rộng ở vùng ven và các điểm du lịch ngoại thành. Tại khu vực chùa Hương, hoa gạo nở đỏ rực hai bên dòng suối Yến tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Những con thuyền chèo tay đưa du khách ngược dòng, ngắm nhìn những vạt hoa gạo như "thắp lửa" giữa núi rừng, mang lại cảm giác thư thái, bình yên. Hoa gạo - loài hoa gắn bó với làng quê Bắc Bộ vì thế không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn gợi nhắc về ký ức văn hóa nông nghiệp truyền thống.

Đáng chú ý, việc phát triển cảnh quan gắn với định hướng du lịch xanh cũng đang được thúc đẩy. Tại xã Đa Phúc, hoạt động trồng 100 cây hoa gạo trong khuôn khổ "Hàng cây Thanh niên" nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái bền vững, mở rộng không gian trải nghiệm mùa hoa của Hà Nội.

Hoa gạo giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Internet

Song song với đó, công tác quản lý trật tự đô thị tại các điểm ngắm hoa được quan tâm, không xảy ra tình trạng lộn xộn, dừng đỗ xe tùy tiện. Người dân dần hình thành thói quen thưởng ngoạn văn minh, góp phần giữ gìn mỹ quan và bảo vệ không gian thưởng lãm.

Nhịp sống chậm và chiều sâu trải nghiệm đô thị

Sự chuyển mình của thiên nhiên trong tháng Ba không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân. Những tuyến phố hoa trở thành điểm dừng chân quen thuộc, nơi người dân tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hối hả.

Chị Nguyễn Yến (phố Văn Cao, phường Ba Đình) chia sẻ về thói quen sinh hoạt trong thời điểm này: "Tôi có những kỷ niệm rất đặc biệt về tháng Ba - tháng của khoảnh khắc giao thời chuyển từ mùa Xuân sang mùa Hè. Tôi thường cùng bạn bè dành cho mình những khoảng thời gian sống chậm, như dạo dưới cây gạo cổ thụ hơn 100 năm tuổi trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hay diện áo dài chụp ảnh với hoa ban trắng trên đường Hoàng Diệu, gần Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đó là những cảm xúc rất đặc biệt mà chúng tôi được sống lại hằng năm, để mỗi ai đi xa cũng đều nhớ về Thủ đô Hà Nội, về một nếp sống dung dị gắn với ký ức những mùa hoa".

Bên cạnh sắc hoa, hương thơm cũng là một "tín hiệu mùa" đặc trưng. Tháng Ba là thời điểm hoa bưởi nở rộ, mang theo mùi hương thanh khiết lan tỏa trên nhiều tuyến phố. Những gánh hoa bưởi trắng nhỏ xuất hiện trong lòng phố thị không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn gợi nhớ về không gian vườn quê truyền thống. Tại phường Phú Diễn, nơi có nhiều vườn bưởi lâu năm, hương hoa bưởi mỗi độ vào mùa trở thành một phần ký ức, gắn bó với đời sống người dân Thủ đô.

Không gian giao mùa cũng là nguồn cảm hứng cho các hoạt động nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ. Nhiều nhóm sinh viên mỹ thuật, nhiếp ảnh lựa chọn các tuyến phố như: Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu hay khu vực Vườn Bách Thảo để thực hành sáng tác, khai thác ánh sáng, màu sắc và bố cục tự nhiên của đô thị trong thời điểm đặc biệt này.

Dẫn đoàn sinh viên ngành Đồ họa, Trường Đại học Mở Hà Nội đi thực tế, ông Phạm Hoàng Văn, nghệ sĩ sáng tác, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam phân tích sự tương tác giữa cảnh quan và quá trình sáng tạo: Hoa sưa nở trắng cùng chút mưa lây phây, hoa xoan tím gợi niềm thương nhớ hay hoa gạo đỏ rực một góc trời… mang lại một nét rất riêng của Hà Nội.

"Cứ đến thời điểm này, nhiều khi dạo bước trên phố Phan Đình Phùng, mắt tôi lại vô thức ngẩng lên để ngắm hoa sưa. Trong cuộc sống bộn bề, không gian mùa hoa tháng Ba gợi nhắc ta về mùa Xuân đã đến, khiến ta cảm nhận điều đó sâu sắc hơn cả khi cố gắng kiếm tìm. Với một người làm nghệ thuật, tôi cho rằng điều quan trọng là phải tìm cách diễn đạt được cảm xúc trừu tượng đó qua các góc máy, bối cảnh phù hợp", ông Phạm Hoàng Văn chia sẻ.

Màu trắng của hoa sưa nổi bật trên màu xanh của những chồi non. Ảnh: Báo Nhân dân Dưới góc nhìn du lịch, tháng Ba được đánh giá là thời điểm thuận lợi để thu hút du khách nhờ thời tiết dễ chịu và cảnh quan giàu bản sắc. Không chỉ nội đô, các điểm đến vùng ven như chùa Hương hay các làng nghề, vùng trồng cây ăn quả cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới mô hình du lịch xanh, bền vững.

Giữ gìn "mùa hoa Hà Nội" như một giá trị bền vững

Cảnh quan giao mùa tháng Ba không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà đã trở thành một phần bản sắc của Hà Nội. Sự kết hợp giữa bảo tồn di sản, phát triển cảnh quan xanh và nâng cao ý thức cộng đồng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì giá trị này.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những mùa hoa không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là "sợi dây" kết nối giữa không gian phố thị và vùng ven, giữa hiện tại và ký ức. Từ sắc trắng hoa sưa, tím hoa ban, đỏ hoa gạo đến hương bưởi thoảng nhẹ, tất cả góp phần tạo nên một Hà Nội vừa sống động, vừa sâu lắng.

Hoa ban khoe sắc thắm mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho Hà Nội. Ảnh: Internet

Hà Nội tháng Ba vì thế không chỉ đẹp bởi sắc hoa, mà còn bởi hình ảnh một đô thị văn minh, nơi con người biết trân trọng những giá trị tĩnh lặng. Việc gìn giữ và phát huy những mùa hoa ấy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn cần sự đồng hành của cộng đồng, để mỗi mùa giao thời tiếp tục trở thành một dấu ấn văn hóa đặc sắc của Thủ đô trong dòng chảy phát triển bền vững./.