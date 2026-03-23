Hà Giang đứng thứ 17 trong Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới 2026

Dù nằm ở cực Bắc Việt Nam và có phần xa xôi, Hà Giang từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc với những du khách yêu thích khám phá. Theo Time Out, chỉ cần một lần đặt chân tới đây, du khách sẽ dễ dàng hiểu vì sao vùng đất này lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến vậy. Những cung đường đèo uốn lượn, ruộng bậc thang trải dài và sự hiện diện của 43 dân tộc thiểu số đã tạo nên một không gian vừa hùng vĩ vừa đậm đà bản sắc văn hóa.

Vẻ đẹp uốn lượn của dốc Thẩm Mã, Hà Giang. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Trong số những cung đường nổi bật, dốc Thẩm Mã gây ấn tượng với sáu khúc cua tay áo liên tiếp, thử thách tay lái và mang lại trải nghiệm ngoạn mục. Trong khi đó, đèo Mã Pí Lèng được ví như một trong những cung đèo đẹp nhất Việt Nam, ôm sát vách núi và mở ra tầm nhìn ngoạn mục xuống sông Nho Quế xanh ngọc nằm sâu hàng trăm mét phía dưới.

Nét đẹp của con người cùng cảnh sắc tươi đẹp là điểm thu hút khách du lịch đến với Hà Giang. Ảnh: Khánh Hoà/ TTXVN

Không chỉ có những cung đường hiểm trở, Hà Giang còn sở hữu những cảnh quan mang vẻ đẹp tĩnh lặng và sâu lắng. Khu vực Là Si và vùng lân cận được Time Out đánh giá là một trong những nơi mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng nhất. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp xen kẽ ruộng bậc thang trải dài bất tận. Đây là thành quả của hàng nghìn năm lao động bền bỉ của con người, biến những triền núi khắc nghiệt thành vùng canh tác trù phú.

Nét đẹp của con người kết hợp cảnh sắc nơi đây là một điểm thu hút khách du lịch khi đến với Hà Giang. Ảnh: Khánh Hoà/ TTXVN

Hà Giang mùa hoa tam giác mạch.

Bên cạnh việc tôn vinh cảnh quan, Time Out cũng đưa ra lời khuyên dành cho du khách khi ghé thăm Là Si. Việc lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn: nên tránh mùa cao điểm đông khách từ tháng 1 đến tháng 3, hạn chế đi vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8, cũng như cân nhắc cái lạnh vào khoảng tháng 11 đến tháng 3.

Việc Hà Giang góp mặt trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào của du lịch Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn để địa phương tiếp tục phát triển bền vững, thu hút du khách quốc tế trong thời gian tới.

Khách du lịch nước ngoài hào hứng với trải nghiệm du lịch Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN