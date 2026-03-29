Góc nhìn 365: Dòng chảy của phở

Về cơ bản, đây là một festival thành công về khả năng thu hút công chúng. Nhưng đằng sau nó là một câu chuyện rộng hơn, liên quan tới cách một món ăn truyền thống được đón nhận trong nhịp sống đương đại của Việt Nam.

Nhìn lại, phở từ lâu đã đi vào đời sống người Việt Nam theo cách rất tự nhiên và không cần gọi tên. Đó có thể là bữa sáng vội bên hè phố, là một lựa chọn quen thuộc giữa trưa, hay món ăn khuya sau một ngày dài. Phở cũng hiện diện ở khắp nơi, từ quán nhỏ ven đường, một góc chợ cóc cho đến những không gian ẩm thực được tổ chức bài bản.

Sức sống ấy không hình thành trong một sớm một chiều. Nó đến từ một quá trình tích lũy bền bỉ - khi trong rất nhiều năm, món ăn này vẫn được cộng đồng duy trì, lặp lại qua từng ngày, rồi dần in sâu vào thói quen, ký ức, sinh hoạt của mỗi cá nhân.

Từ nền tảng ấy, với Festival Phở 2026, những giá trị sẵn có của món ăn này đã được tập trung lại và đặt vào một không gian lễ hội - nơi cộng đồng có thể nhìn lại nó theo cách rõ ràng, đầy đủ hơn. Để rồi, chúng ta nhận ra một thực tế: vượt hơn một món ăn quen thuộc, với nhiều người, phở đang dần được hiểu như một hệ tri thức gắn với kinh nghiệm, kỹ năng và bản sắc văn hóa của Việt Nam.

Cũng cần nhắc lại, Festival Phở 2026 không phải là một sự kiện bất thường và đơn lẻ. Trước đó, đầu năm nay, Chính phủ đã đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học để trình UNESCO công nhận "Phở" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xa hơn, từ năm 2024, "Tri thức dân gian phở Hà Nội" và "Tri thức dân gian phở Nam Định" đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những bước đi ấy cho thấy một lộ trình đang dần được định hình, nhằm nhận diện, hệ thống hóa và tôn vinh đầy đủ các hệ giá trị gắn với một món ăn quen thuộc của người Việt Nam, từ phạm vi trong nước đến tầm ảnh hưởng quốc tế.

Dĩ nhiên, hành trình ấy không thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Tuy vậy, từ Festival Phở 2026 đến những gì đang diễn ra mỗi ngày trong đời sống, chúng ta có thể thấy một điểm chung: sức sống của phở bắt nguồn từ việc nó vẫn hiện diện một cách tự nhiên trong sinh hoạt thường nhật. Tại đó, những nồi nước dùng được ninh đều đặn, những sợi bánh phở được làm ra mỗi ngày, hay thói quen thưởng thức tưởng chừng giản dị - tất cả đều góp phần tạo nên nền tảng bền vững của một di sản văn hóa.

Và có lẽ, chính từ nền tảng ấy, hành trình tôn vinh món ăn truyền thống này mới có thể diễn ra một cách vững vàng và bền bỉ, giống như dòng chảy liên tục của phở nếu nhìn từ đời sống thường nhật đến Festival Phở 2026 tại Ninh Bình vừa qua./.