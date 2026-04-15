Biến ẩm thực trở thành động lực phát triển du lịch

Với bối cảnh Việt Nam đã vươn mình trở thành điểm đến ẩm thực nổi bật toàn cầu, TP Hồ Chí Minh cũng đang không ngừng nỗ lực “biến” ẩm thực trở thành động lực chính của du lịch Thành phố qua nhiều sản phẩm đặc trưng ghi danh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Điểm đến có thương hiệu quốc tế

Theo các chuyên gia, du khách ngày càng có xu hướng phổ biến tìm kiếm trải nghiệm những món ăn đường phố thú vị, công thức gia truyền mang đậm giá trị di sản và trải nghiệm “fine dining” hiện đại. Trong khi đó, ẩm thực Việt Nam có lợi thế đa dạng từ Bắc chí Nam, không chỉ thu hút khách nội địa mà nhiều khách quốc tế tìm đến quốc gia hình chữ S.

Đối với ẩm thực Việt Nam, du khách ưu chuộng từ những món ăn biểu tượng như phở, bánh mì… cho đến ẩm thực cung đình Huế, hải sản tươi ngon của Đồng bằng sông Cửu Long… Đặc biệt, cả du khách trong lẫn ngoài nước bị ẩm thực Việt Nam chinh phục nhờ sự cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi và tính đa dạng vùng miền.

Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 mới diễn ra cuối tháng 3/2026 thu hút gần 80.000 lượt khách và tăng hơn 10.000 lượt so với năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam được vinh dự đón nhận giải thưởng danh giá “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới” ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards (Giải thưởng Ẩm thực Thế giới, là chương trình vinh danh thường niên uy tín nhất ngành ẩm thực toàn cầu, được ví như "Oscar của ngành ẩm thực").

Lễ hội không chỉ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm ẩm thực phong phú với hàng trăm món ăn từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao, mà còn hướng đến kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam. Ngoài ẩm thực, lễ hội còn là một “đại tiệc” văn hóa với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Các món ăn được trang trí bắt mắt tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 cho biết, lễ hội không chỉ là ngày hội của những người yêu ẩm thực, mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ban tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các phiên bản quốc tế của lễ hội, góp phần đưa tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế và kiều bào.

Cùng với Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đã ghi danh trên bản đồ du lịch ẩm thực thế giới. Tại TP Hồ Chí Minh, một số lễ hội ẩm thực đang từng bước xây dựng thương hiệu đối với du khách trong và ngoài nước là Lễ hội Bánh mì Việt Nam, Ngày của Phở, Ngày hội Sợi Gạo Việt... Trong đó, Lễ hội Bánh mì Việt Nam đã bước sang năm thứ 4, được tổ chức bởi Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Ẩm thực Việt Nam, hướng đến thông điệp: bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh chỉ ra rằng, hiện nay bánh mì Việt Nam đã vượt ra khỏi khuôn khổ món ăn đường phố, trở thành biểu tượng ẩm thực được bạn bè quốc tế yêu thích. Để mang đến cho khách tham quan không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh còn tổ chức lần đầu tiên Ngày hội Sợi Gạo Việt, đồng thời công diễn và xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo, quy tụ nhiều món ăn từ bún, phở, hủ tiếu, bánh tầm... Tại sự kiện này, khách tham quan vừa được thưởng thức các món ngon, vừa được tìm hiểu về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, giao lưu với chuyên gia ẩm thực và tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa…

Sản phẩm kích cầu khách nội địa