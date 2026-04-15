Biến ẩm thực trở thành động lực phát triển du lịch
Ẩm thực đang dần trở thành một trong những động lực chính của du lịch, khi ngày càng nhiều du khách mong muốn khám phá những điểm đến có trải nghiệm món ăn ấn tượng.
Điểm đến có thương hiệu quốc tế
Theo các chuyên gia, du khách ngày càng có xu hướng phổ biến tìm kiếm trải nghiệm những món ăn đường phố thú vị, công thức gia truyền mang đậm giá trị di sản và trải nghiệm “fine dining” hiện đại. Trong khi đó, ẩm thực Việt Nam có lợi thế đa dạng từ Bắc chí Nam, không chỉ thu hút khách nội địa mà nhiều khách quốc tế tìm đến quốc gia hình chữ S.
Đối với ẩm thực Việt Nam, du khách ưu chuộng từ những món ăn biểu tượng như phở, bánh mì… cho đến ẩm thực cung đình Huế, hải sản tươi ngon của Đồng bằng sông Cửu Long… Đặc biệt, cả du khách trong lẫn ngoài nước bị ẩm thực Việt Nam chinh phục nhờ sự cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi và tính đa dạng vùng miền.
Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 mới diễn ra cuối tháng 3/2026 thu hút gần 80.000 lượt khách và tăng hơn 10.000 lượt so với năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam được vinh dự đón nhận giải thưởng danh giá “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới” ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards (Giải thưởng Ẩm thực Thế giới, là chương trình vinh danh thường niên uy tín nhất ngành ẩm thực toàn cầu, được ví như "Oscar của ngành ẩm thực").
Lễ hội không chỉ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm ẩm thực phong phú với hàng trăm món ăn từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao, mà còn hướng đến kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam. Ngoài ẩm thực, lễ hội còn là một “đại tiệc” văn hóa với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 cho biết, lễ hội không chỉ là ngày hội của những người yêu ẩm thực, mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ban tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các phiên bản quốc tế của lễ hội, góp phần đưa tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế và kiều bào.
Cùng với Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đã ghi danh trên bản đồ du lịch ẩm thực thế giới. Tại TP Hồ Chí Minh, một số lễ hội ẩm thực đang từng bước xây dựng thương hiệu đối với du khách trong và ngoài nước là Lễ hội Bánh mì Việt Nam, Ngày của Phở, Ngày hội Sợi Gạo Việt... Trong đó, Lễ hội Bánh mì Việt Nam đã bước sang năm thứ 4, được tổ chức bởi Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Ẩm thực Việt Nam, hướng đến thông điệp: bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh chỉ ra rằng, hiện nay bánh mì Việt Nam đã vượt ra khỏi khuôn khổ món ăn đường phố, trở thành biểu tượng ẩm thực được bạn bè quốc tế yêu thích. Để mang đến cho khách tham quan không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh còn tổ chức lần đầu tiên Ngày hội Sợi Gạo Việt, đồng thời công diễn và xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo, quy tụ nhiều món ăn từ bún, phở, hủ tiếu, bánh tầm... Tại sự kiện này, khách tham quan vừa được thưởng thức các món ngon, vừa được tìm hiểu về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, giao lưu với chuyên gia ẩm thực và tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa…
Sản phẩm kích cầu khách nội địa
Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam cho hay, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực cho thấy tầm quan trọng của ăn uống trong văn hóa và cách người Việt khám phá thế giới. Với nhiều người, một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được trải nghiệm những hương vị bản địa đặc trưng, dù là khám phá đặc sản vùng miền trong nước hay thưởng thức các món ăn biểu tượng ở nước ngoài.
Tại Việt Nam, ẩm thực đã ăn sâu vào đời sống thường nhật và trở thành một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa, do đó muốn giữ chân khách nội địa hay hấp dẫn khách quốc tế thì các điểm đến cần “biến” ẩm thực trở thành động lực chính của du lịch. Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đánh giá, du lịch Thành phố không chỉ phát triển về quy mô, mà đang chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng cường tính kết nối và khả năng lan tỏa. Du lịch TP Hồ Chí Minh đã dần được định hình là một trung tâm đón khách, kết nối điểm đến, tổ chức thị trường và đưa ra những sản phẩm trở thành động lực cho những hành trình mới của du khách.
TP Hồ Chí Minh đã bước vào giai đoạn phát triển với tầm vóc của một siêu đô thị. Với bối cảnh này, ngành du lịch Thành phố cũng đã triển khai nhiều chương trình hành động chiến lược để quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng địa phương. Cụ thể, ngành du lịch Thành phố đã đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực với mục tiêu định vị là trung tâm hội tụ của đặc sản trong nước và thế giới. Trên cơ sở này, ngành du lịch Thành phố đẩy mạnh khai thác lĩnh vực ẩm thực địa phương đưa vào sản phẩm du lịch chính để tăng sức hút du khách và ngoài nước.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, đã thực hiện khảo sát chuyên sâu để triển khai xây dựng thêm 20 chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực đưa vào phục vụ du khách đến Thành phố. Trong đó, có thể kể đến một số chùm tour: Vespa Lê La; Saigon Phố biển; trải nghiệm xe buýt 2 tầng và ăn tối trên tàu Indochina; Vũng Tàu món ngon khó cưỡng; khám phá “Ẩm thực độc lạ Bình Dương”; Hương vị biển xanh; Chuyến hành trình vị giác; Tìm về hương vị quê mình...
Mỗi chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực là một trải nghiệm độc đáo, gắn kết chặt chẽ hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và các điểm đến trên cả ba khu vực: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là một phần trong định hướng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực của Thành phố đến năm 2030.
Ở góc độ người dân, chị Mỹ Trang, nhân viên văn phòng phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh cho rằng, với những chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực mới của du lịch Thành phố, du khách không chỉ dừng lại ở trải nghiệm điểm đến mà được tạo điều kiện tìm hiểu là những câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người địa phương. Đối với những gia đình nhiều thế hệ, nhất là có con nhỏ thì du lịch ẩm thực là một trong những sản phẩm không thể bỏ qua trong các kỳ nghỉ lễ trong năm.
Tương tự, nhiều du khách trong và ngoài nước đến TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, qua những tháng đầu năm 2026, du lịch TP Hồ Chí Minh đã khoác lên mình một diện mạo mới, mà ẩm thực là một điểm nhấn đặc sắc. Hiện nay đến Thành phố, du khách có thể trải điểm điểm đến liên tuyến từ đô thị hiện đại cho đến du lịch sinh thái hay nghỉ dưỡng cao cấp và xuyên suốt hành trình này là chương trình ẩm thực đặc sắc tại mỗi điểm đến. Điều này cho phép du lịch TP Hồ Chí Minh kỳ vọng về cơ hội kích cầu khách nội địa, giữ chân du khách và đưa du lịch ẩm thực Việt đến với khách quốc tế trong thời gian tới./.