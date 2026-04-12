Nộm hoa ban - hương vị tinh túy của núi rừng Điện Biên

12/04/2026

Trải qua nhiều thế hệ, món nộm hoa ban vẫn được đồng bào dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên gìn giữ và truyền lại như một phần không thể thiếu trong đời sống. Ngày nay, món ăn này không chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình mà còn được đưa vào thực đơn của nhiều nhà hàng, trở thành đặc sản ẩm thực Tây Bắc phục vụ du khách gần xa.

Hoa ban không chỉ để ngắm, mà còn để thương, để nhớ qua vị ngọt bùi trong món nộm đầy màu sắc.

Hoa ban từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của núi rừng Điện Biên, gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây. Mỗi khi mùa hoa ban bung nở, khắp các bản làng ở tỉnh Điện Biên lại rộn ràng hình ảnh người dân mang giỏ đi hái hoa.

Khi hoa ban nở trắng trời Điện Biên cũng là lúc món nộm độc đáo với măng rừng lên ngôi.

Theo bà Quàng Thị Hinh, người Thái sinh sống tại Bản Ten B, phường Mường Thanh (Điện Biên), hoa ban sau khi hái về được chia thành từng túi nhỏ mang ra chợ bán. Từ loại hoa giản dị ấy, người dân có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó nộm hoa ban là món được yêu thích hơn cả bởi vị thanh mát, đậm đà và cách làm nhanh gọn, không cầu kỳ.

Để tạo nên món nộm hoa ban chuẩn vị, nguyên liệu cần có sự kết hợp hài hòa giữa hoa ban, măng đắng, lá chát, lạc, tỏi, ớt, riềng… Hoa ban sau khi hái về được nhặt lấy cánh và nhụy, rửa sạch rồi chần qua nước nóng rồi để ráo nước. Nguyên liệu không thể thiếu là măng thường là măng nứa hoặc măng đắng, cũng được luộc chín để ráo nước rồi thái nhỏ.

Những nguyên liệu làm nên món nộm hoa ban là hoa ban cũng những loại rau tươi, măng… đây là những đặc sản của vùng đất Điện Biên.

Phần quan trọng nhất nằm ở khâu trộn nộm. Các nguyên liệu sau khi chuẩn bị xong sẽ được trộn đều cùng nước gia vị gồm tỏi, chanh, ớt, mùi tàu, mắc khén và riềng giã nhỏ. Tất cả hòa quyện, tạo nên một hỗn hợp dậy hương đặc trưng. Sau khoảng 20 phút để thấm gia vị, món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Chị Quàng Thị Hồng cho biết, dù cách chế biến không phức tạp nhưng để có món nộm ngon, người làm phải thật khéo léo. Sự tinh tế nằm ở việc kết hợp nhiều loại rau và gia vị để tạo nên hương vị đặc trưng. Nếu chỉ đơn giản luộc hoa ban rồi trộn với muối, mì chính và ớt, món ăn sẽ thiếu đi chiều sâu hương vị, không thể hiện được cái hồn của ẩm thực Tây Bắc. Món nộm hoa ban thể hiện sự tỉ mỉ và khéo léo của người con gái Thái nơi vùng đất Điện Biên. Nộm hoa ban hấp dẫn bởi sự hòa quyện đầy tinh tế của nhiều hương vị cùng nhau đánh thức vị giác, mang lại cảm giác vừa lạ vừa quen cho người thưởng thức./. Địa chỉ thưởng thức: Bản Ten B, Phường Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên Hotline: 0392300354

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Tất Sơn, Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam