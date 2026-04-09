Bánh mì Việt Nam tiếp tục được CNN vinh danh

Bánh mì Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách 25 sandwich ngon nhất thế giới.

Theo đánh giá của kênh truyền thông Mỹ này, sandwich là một trong những món ăn phổ biến nhất hành tinh, hiện diện ở hầu hết các nền văn hóa. Không chỉ đơn thuần là món ăn nhanh tiện lợi, sandwich còn được xem như "tấm bản đồ ẩm thực thu nhỏ", phản ánh khẩu vị và bản sắc riêng của từng quốc gia. Chính vì vậy, danh sách thường niên của CNN được nhiều du khách tham khảo như một gợi ý hấp dẫn cho hành trình khám phá ẩm thực thế giới.

Nguyên liệu được kẹp cùng bánh mỳ rất đa dạng, đây cũng chính là một trong những yếu tố được đông đảo du khách thích thú khi đến đây. Bảng xếp hạng năm nay được cập nhật từ danh sách năm 2025, tiếp tục ghi nhận sức hút bền bỉ của bánh mì Việt Nam. Trong phần giới thiệu, CNN nhấn mạnh nguồn gốc đặc biệt của món ăn khi xuất phát từ bánh baguette thời kỳ Pháp thuộc, sau đó được người Việt sáng tạo, biến tấu để phù hợp với khẩu vị địa phương.

Từ dấu ấn lịch sử, bánh mì dần trở thành món ăn quen thuộc, xuất hiện ở khắp các con phố, đặc biệt phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh và lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống nhanh gọn, bánh mì còn chinh phục thực khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và hương vị.

Phiên bản truyền thống thường sử dụng thịt heo, kết hợp cùng chả lụa, rau mùi, đồ chua từ cà rốt và củ cải, thêm sốt mayonnaise cùng nhiều loại gia vị đặc trưng. Bên cạnh đó, nhiều biến thể hiện đại cũng xuất hiện như bánh mì chay với đậu phụ hay bánh mì gà xào sả, mang đến lựa chọn đa dạng cho thực khách.

CNN đặc biệt ấn tượng với sự hòa quyện giữa lớp vỏ bánh giòn rụm và phần nhân đậm đà, tươi mát bên trong - yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng khó trộn lẫn của bánh mì Việt Nam. Chính sự cân bằng về hương vị và kết cấu này đã giúp món ăn chinh phục khẩu vị của thực khách quốc tế.

Đáng chú ý, bánh mì Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay. Cùng góp mặt còn có nhiều món sandwich nổi tiếng khác như Pan Bagnat của Pháp, Bocadillo de jamón Ibérico của Tây Ban Nha, Torta ahogada của Mexico, Tramezzino của Italy, Shawarma của Trung Đông hay Muffaletta đến từ Mỹ.