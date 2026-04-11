Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) phát biểu tại Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức tối 10/4/2026. Ảnh: TTXVN phát

Dấn thân ở nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học, giảng dạy tới công tác quản lý, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ngoài nỗ lực của chính bản thân thì sự hậu thuẫn, ủng hộ từ phía đồng nghiệp, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng để có thể thực hiện ước mơ và khát vọng cống hiến của mình.

Với những thành tích trong công tác và nghiên cứu khoa học, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh đã được trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm, một trong những phần thưởng danh giá và lâu đời nhất của Chính phủ Pháp, thiết lập từ đầu thế kỷ 19 nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong giáo dục, khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức vào tối 10/4.

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh cũng nhận được các giải thưởng và danh hiệu như: Giải thưởng L'Oréal-UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2010, cùng nhiều bằng khen, giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Dấn thân vì nền khoa học nước nhà

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh, sinh năm 1974, quê Hải Dương (cũ), tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1994, bảo vệ luận văn tiến sỹ tại Trường Đại học Paris VI (Pháp) năm 2003. Từ năm 1994-2016 công tác tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới, tháng 11/2016 được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tin tưởng giao trọng trách Phó Hiệu trưởng và sau đó là Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh khi cùng các cộng sự và đối tác tạo ra vật liệu composite mới từ các hạt nano oxit sắt siêu thuận từ (SPIONs) và hydroxyapatit (HAp). Nhờ khả năng tăng nhiệt từ tính và dẫn thuốc được, vật liệu khi mang thuốc chống ung thư 5-FU có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bàng quang.

Vật liệu lai siêu thuận từ là thành công nối dài trong hành trình nghiên cứu công nghệ mới tiên tiến để tìm ra vật liệu mới ứng dụng trong y khoa của Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chúc mừng Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm. Ảnh: TTXVN phát

Ngay từ năm 2010, nhóm theo đuổi nghiên cứu tạo ra vật liệu trên nền vật liệu y sinh truyền thống với ưu điểm có khả năng tương thích sinh học HAp, dạng bột dùng làm thực phẩm bổ sung canxi, dạng màng HAp phủ trên các hợp kim y sinh làm nẹp vít và tạo composite với poly axit lactic (PLA) để làm nẹp tự tiêu. Đến năm 2020, ý tưởng về tạo composite bằng việc kết hợp HAp và nano oxit siêu thuận từ SPIONs nảy ra trong quá trình nghiên cứu và trao đổi với các đối tác Ba Lan.

Trong thời gian công tác, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh đã công bố hơn 220 bài báo trong nước và quốc tế; chủ biên 3 sách tham khảo; có 2 giải pháp hữu ích/sở hữu trí tuệ; chủ nhiệm 21 đề tài nghiên cứu (2 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài là các dự án nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 7 đề tài cấp bộ và 9 đề tài cấp cơ sở) và tham gia 32 đề tài khác.

Luôn giữ vững ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh cho biết, hiện nay ở Việt Nam, ngày càng có nhiều nhà khoa học nữ có trình độ và năng lực khoa học không hề thua kém so với nam giới. Song, thiên chức làm vợ, làm mẹ, cùng với việc chăm sóc gia đình đã vô tình khiến phụ nữ gặp không ít rào cản, thách thức khi theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học. Bởi vậy, sự ủng hộ và tạo điều kiện từ phía gia đình, người thân là điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà khoa học nữ.

“Tôi luôn động viên các nhà khoa học nữ, những sinh viên đang theo đuổi sự nghiệp, thời gian chăm sóc gia đình đối với những nữ nhà khoa học rất ít, chủ yếu vào cuối tuần, vậy nên hãy luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và sự bền bỉ, quyết tâm, hãy quyết tâm chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp,” Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh chia sẻ.

Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc trong đào tạo và nghiên cứu, trở thành dự án hợp tác giáo dục đại học thành công nhất của Pháp tại nước ngoài và tự hào là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Giáo sư Jean Marc Lavest, Hiệu trưởng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) nhận xét, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh là tấm gương cho tất cả giảng viên, sinh viên noi theo. Năng lực trong công tác quản trị, và công tác khoa học của Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh được đồng nghiệp và các em sinh viên kính phục.

Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh (ôm hoa) nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm. Ảnh: TTXVN phát

“Trên cương vị Hiệu trưởng chính, tôi có vinh dự được đồng hành cùng Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh, Ban giám hiệu nhà trường cùng các bên liên quan trong quá trình xây dựng và phát triển USTH suốt 5 năm qua. Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh là một nhà lãnh đạo tâm huyết và tận tâm đối với USTH. Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quan tâm sâu sát và thấu hiểu đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường. Bà đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong sự thành công của USTH - dự án hợp tác giáo dục đại học tiêu biểu giữa Pháp và Việt Nam,” Giáo sư Jean Marc Lavest cho hay.

Khi được trao đổi về những rủi ro trong nghiên cứu khoa học, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh thẳng thắn chia sẻ: "Trong nghiên cứu, không phải thí nghiệm nào cũng thành công. Nhà nghiên cứu phải đối mặt với nhiều thất bại. Tuy nhiên, đây là điều chúng tôi phải chấp nhận khi triển khai nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Vì vậy, tôi cho rằng, sẽ có một ngày, trong công bố khoa học không chỉ viết về các kết quả thành công, mà còn đề cập tới những thí nghiệm thất bại. Đôi khi, với mình, thí nghiệm thất bại đó lại là bài học có thể sử dụng làm tiền đề cho các nghiên cứu khác”./.