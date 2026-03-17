Thể thao
Gần 500 vận động viên tranh giải đua thuyền Rowing và Canoeing quốc gia tại Đà Nẵng
Giải diễn ra từ ngày 11- 24/3, thu hút 468 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở hai môn là Canoeing và Rowing.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng Trần Công Tự cho biết, giải đấu nhằm phát triển phong trào tập luyện môn đua thuyền Rowing và Canoeing trong cả nước, tạo cơ hội để các vận động viên thi đấu, xác định thành tích; qua đó giúp Ban huấn luyện và các chuyên gia tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế trong năm 2026. Giải cũng góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của Ban tổ chức và đội ngũ trọng tài môn đua thuyền.
Theo Ban tổ chức, môn Canoeing diễn ra từ ngày 11- 17/3 với sự tham gia của 17 đoàn, gồm: Công an nhân dân, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Trị, Thanh Hóa… Các vận động viên tranh tài ở 40 nội dung đối với thuyền Canoe và Kayak dành cho nam và nữ ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m.
Ban tổ chức sẽ trao huy chương vàng, bạc và đồng cho các vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi đấu.