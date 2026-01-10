Du lịch Việt Nam trở thành điểm 'nóng', đón 3,5 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ đầu năm

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch Việt Nam. Khắp các tỉnh, thành phố lớn, bầu không khí lễ hội sôi động cùng sự chuẩn bị bài bản về sản phẩm, dịch vụ đã tạo nên một bức tranh khởi đầu năm mới đầy khởi sắc.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, toàn ngành ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách, công suất phòng trung bình toàn quốc đạt 51%, riêng các điểm nóng du lịch lên tới 65-100%. Đây được xem là "bước chạy đà" hoàn hảo để ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định, những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu tháng 1 là cơ sở để tin tưởng vào tổng thu du lịch đạt 1,125 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Nhiều du khách ngoại quốc lựa chọn Việt Nam làm điểm dừng chân dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Đột phá từ những "đầu tàu" kinh tế: Hà Nội và TP.HCM xác lập kỷ lục mới

Hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến cả về lượng khách lẫn doanh thu. Tại Hà Nội, ngành du lịch Thủ đô gây ấn tượng với khoảng 560.000 lượt khách, tăng tới 250% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dòng khách quốc tế tăng trưởng gần 287%, góp phần đưa tổng thu đạt 2.100 tỷ đồng.

Nhiều du khách chọn "Chợ phiên vùng cao" tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam là địa điểm du lịch đầu năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN



Sự thành công này đến từ chiến lược làm mới mình của Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở các di sản sẵn có, Hà Nội đã ứng dụng công nghệ cao để thu hút giới trẻ và khách quốc tế thông qua các vở diễn 3D mapping "Kinh đô Thăng Long", tour đêm Văn Miếu hay không gian du lịch mang đậm bản sắc Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam đã mang lại trải nghiệm mới mẻ.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, việc kết hợp hài hòa giữa di sản truyền thống và công nghệ hiện đại đã biến thành phố thành một "thỏi nam châm" thực thụ. Công suất phòng khách sạn tại trung tâm đạt tới 92-99%, một con số mơ ước minh chứng cho sức hút của du lịch Thủ đô.

Khách nước ngoài thích thú đón năm mới tại Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với doanh thu đạt 2.632 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ. Với hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế đạt hơn 75.700 lượt, tăng 83% so với năm 2025, thành phố mang tên Bác vẫn duy trì phong độ là điểm đến sôi động nhất.

Các khu vực như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành hay các tour du lịch đường sông luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Theo đánh giá từ đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, kết quả này có được là nhờ sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng các tour ngắn ngày, tour trải nghiệm ban đêm và các chương trình kích cầu hấp dẫn như khai trương mô hình trải nghiệm đa giác quan đầu tiên tại Việt Nam - "Tổ hợp triển lãm và trình chiếu công nghệ nghệ thuật immersive 12D+". Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tham vọng đón 61 triệu lượt khách với doanh thu kỳ vọng đạt 330.000 tỷ đồng.

Đông đảo người dân Thành phố và du khách tập trung về tuyến đường Lê Lai, Nguyễn Huệ phường Sài Gòn để vui chơi giải trí. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Khách tham quan tại Công viên văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TP. HCM). Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Các trọng điểm du lịch miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên: Sôi động dòng khách đổ về

Không kém cạnh hai thành phố lớn, các địa phương trọng điểm như Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Lâm Đồng,... cũng ghi nhận những con số tăng trưởng khả quan. Tại "thủ phủ du lịch" Khánh Hòa, tổng doanh thu ước đạt 648,1 tỷ đồng.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa chia sẻ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sản phẩm và đẩy mạnh truyền thông, tỉnh đã đón hơn 154.000 lượt khách lưu trú.

Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu tàu biển quốc tế Costa Serena đưa 2.800 khách Âu châu đến Nha Trang ngay đầu năm là tín hiệu vui cho phân khúc khách hạng sang.

Sáng 1/1/2026, đoàn khách du lịch tàu biển đầu tiên đến với Quảng Ninh ngay đầu năm mới 2026. Tàu Clebrity Solstice mang quốc tịch Malta chở theo 3.016 khách cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Tại Quảng Ninh, với ưu thế là điểm đến của nhiều siêu du thuyền quốc tế, tổng lượt khách đạt 657.000 lượt, mang về doanh thu 1.620 tỷ đồng. Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ninh khẳng định, đây là động lực để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026.

Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng chứng kiến sự chuyển dịch tích cực. An Giang với đặc khu Phú Quốc đã vươn lên mạnh mẽ với gần 350.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với năm ngoái. Tại các tỉnh thành khác, con số tăng trưởng cũng rất ấn tượng. Ninh Bình đón hơn 723.000 lượt khách, Thanh Hóa đón 125.000 lượt khách nhờ sức hút từ khu du lịch sinh thái Pù Luông, trong khi TP. Huế ghi nhận sự bùng nổ với 85.000 lượt khách, tăng 125%.

Tại Lâm Đồng, các khu vực thuộc Đà Lạt vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách phía Nam, duy trì công suất phòng ở mức cao, đạt mức 70-80% nhờ khí hậu và cảnh quan đặc trưng.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc Ảnh: TTXVN phát

Du khách đến Hội An. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Rực rỡ sắc màu lễ hội hoa: Trải nghiệm văn hóa gắn liền với thiên nhiên

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 chính là hàng loạt lễ hội hoa rực rỡ từ Bắc chí Nam, tạo nên không gian du xuân đầy chất thơ. Tại vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) ngày 3/1 vừa qua, Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày đã khai mạc trong sắc hồng rực của loài hoa rừng đặc trưng.

Sự kiện không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào Mông với màn đồng diễn của 500 nghệ nhân. Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải nhấn mạnh, việc liên kết giữa các địa phương để tổ chức lễ hội quy mô là nền tảng bền vững để phát triển du lịch vùng Tây Bắc.

Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 khai mạc tại xã vùng cao Mù Cang Chải, với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tiếp nối không khí ấy, ngày 3/1, Lễ hội Hoa Mai Anh Đào xã Lũng Cú (Tuyên Quang) lần thứ nhất chính thức khai mạc, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới như chọi dê, cưỡi ngựa trải nghiệm. Tại phương Nam, trong khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 (từ 27/12/2025 - 4/1/2026), các đêm hội hóa trang "Vương quốc hoa" đã tạo nên không gian rực rỡ cho phố hoa.

Tại Điện Biên, đảo hoa anh đào Pá Khoang giữa hồ nước mênh mông cũng trở thành điểm đến "hot" nhất đầu năm. Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng năm 2026 với chủ đề "Mường Phăng vào xuân – Hoa anh đào khoe sắc" sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/1. Ông Phạm Quang Đôn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết, lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp con người mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết Việt - Nhật.

Lễ hội Hoa Mai Anh Đào xã Lũng Cú lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, du khách đang rất mong chờ Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 15/1 đến hết ngày 15/2/2026 tại các khu vực trung tâm như hồ Xuân Hương và hồ Tuyền Lâm.

Sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và các hoạt động văn hóa có chiều sâu đã giúp du lịch Việt Nam không chỉ đạt được những con số doanh thu ấn tượng mà còn khẳng định được bản sắc riêng biệt, hứa hẹn một năm 2026 bùng nổ và đạt được nhiều thành tựu.