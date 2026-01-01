Đà Nẵng - điểm nên đến của thế giới năm 2026

01/01/2026

Đà Nẵng – thành phố trẻ đầy năng động và là trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và khu vực. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2025 ngành du lịch Đà Nẵng chuyển mình đầy ấn tượng nhờ được khai thác đồng bộ hơn hệ thống tài nguyên tự nhiên, văn hóa và di sản sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam (cũ), góp phần đưa thành phố lọp vào nhóm 26 điểm đến nên ghé thăm trong năm 2026 trên thế giới do Tạp chí du lịch AFAR nổi tiếng của Mỹ bình chọn.

Đà Nẵng - thành phố của lễ hội và sự kiện. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo phân tích của AFAR, năm 2026 đánh dấu sự nổi lên của xu hướng “trải nghiệm cân bằng”. Theo đó, du khách sẽ ưu tiên tìm kiếm những điểm đến có thiên nhiên trong lành, hạ tầng tốt, không quá đông đúc nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi.

Với những tiêu chí này, Đà Nẵng đáp ứng hầu hết nhờ có bờ biển dài sạch đẹp, đặc biệt là bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng thế giới cùng với hệ thống các khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh đó Đà Nẵng còn có các di sản thế giới như khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, và hệ sinh thái rừng - biển - núi phong phú, đa dạng nằm trong phạm vi gần thành phố như rừng Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, núi Bà Nà, đèo Hải Vân…. Ngoài ra, với hạ tầng hiện đại, có sân bay, cảng biển quốc tế gần trung tâm đủ sức phục vụ hàng triệu lượt khách và được kết nối rộng với các thành phố lớn trong khu vực cũng sẽ là điểm cộng lớn đối với du khách quốc tế. Vì thế, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy hấp dẫn nên ghé thăm đối với du khách trong năm 2026 và các năm tới.

Đà Nẵng - trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam & CTV

Năm 2025 được xem là năm bản lề đối với Đà Nẵng khi thành phố này thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất bộ máy quản lí với tỉnh Quảng Nam (cũ). Đà Nẵng đặt mục tiêu vươn lên trở thành trung tâm du lịch, sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế - xã hội trong kỉ nguyên mới. Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với định hướng lấy chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng làm trụ cột.

Đà Nẵng có thế mạnh về du lịch nhờ có hạ tầng tốt, nhiều bãi biển đẹp và nhiều điểm di tích văn hóa hấp dẫn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh đó, năm 2025, du lịch Đà Nẵng ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Theo đó, Đà Nẵng đã đón hơn 17,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25%.

Năm 2025, lĩnh vực vận tải du lịch của Đà Nẵng cũng tăng trưởng mạnh, thành phố đón hơn 48.000 chuyến bay, trong đó có trên 20.200 chuyến bay quốc tế. Du lịch đường biển đón hơn 43.000 lượt khách từ 36 chuyến tàu; các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa đều duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Bước sang năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ đón hơn 19 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đặt mục tiêu đạt 8,7 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 10,4 triệu lượt.

Di sản thế giới phố cổ Hội An, điểm đến nổi tiếng thế giới của Đà Nẵng. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện ngành du lịch Đà Nẵng cho rằng, việc hợp nhất không gian phát triển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) giúp ngành du lịch có điều kiện khai thác đồng bộ hơn hệ thống tài nguyên tự nhiên, văn hóa và di sản, từ biển, núi đến đô thị và làng quê. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của ngành là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lí, quảng bá và phát triển ngành.

Di sản thế giới phố cổ Hội An hấp dẫn du khách với vẻ đẹp cổ kính đầy hoài niệm riêng có. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định thêm, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu trong quản lí nhà nước mà còn là chìa khóa để tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách, và du lịch đã thực sự trở thành điểm sáng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách “Điểm đến nên ghé thăm năm 2026” do Tạp chí du lịch AFAR (Mỹ) bình chọn và nhiều giải thưởng khác.

Bước sang năm 2026, để duy trì đà tăng trưởng hai con số, Đà Nẵng xác định không thể chỉ dựa vào các lợi thế sẵn có mà cần liên tục làm mới thông qua việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch khác biệt. Theo đó, Đà Nẵng tái định vị hình ảnh điểm đến với chủ đề truyền thông “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới” (New Da Nang – New Experiences), tập trung thu hút các phân khúc khách hàng có khả năng chi tiêu cao như du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp công việc, kinh doanh với giải trí), du lịch cưới, du lịch golf và du lịch y tế…

Rực rỡ sắc màu phố Hội v à khu đền tháp Mỹ Sơn huyền thoại . Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với mục tiêu này, để thúc đẩy thương hiệu thành phố lễ hội, sự kiện, đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến nên ghé của thế giới, năm 2026 Đà Nẵng quyết tâm làm mới nhiều sản phẩm du lịch, trong đó có việc tổ chức nhiều chuỗi lễ hội đặc sắc như: Lễ hội chào năm mới (từ 30/12/2025 đến 03/01/2026), Lễ hội âm nhạc nghệ thuật dân gian và Lễ hội đèn lồng (dự kiến trong Quý I/2026), Lễ hội Đà Nẵng Food Tour (dự kiến tháng 03/2026), Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (dự kiến tháng 04/2026), Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (từ tháng 05 đến tháng 07/2026), Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng” (tháng 05/2026), Liên hoan Phim Quốc tế châu Á (tháng 07/2026), Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng (tháng 08/2026), Lễ hội Trung thu Đà Nẵng (dự kiến tháng 10/2026, nhân dịp Tết Trung thu), Tuần lễ Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (dự kiến Quý III/2026)…/.