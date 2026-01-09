Truyền thông thế giới ca ngợi Cầu Hôn

09/01/2026

Sau khi hãng tin CNN của Mỹ đăng tải bài viết ca ngợi Cầu Hôn (Kiss Bridge) vào năm 2023, những năm gần đây, truyền thông quốc tế đã đổ dồn sự chú ý vào cây cầu này và nhận định đây là nơi hoàn hảo để bắt đầu năm mới với một nụ hôn.

Tối 26/12/2023 theo giờ địa phương, hãng tin CNN của Mỹ đăng tải bài viết giới thiệu cho độc giả toàn thế giới về Cầu Hôn - công trình mới khai trương ngày 22/12 tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Với tiêu đề đầy hấp dẫn “Cây cầu mới ở Việt Nam để dành tặng nụ hôn, không phải để đi qua”, bài viết đã ở ở trên trang chủ của CNN liên tục 24 giờ đồng hồ. “Cú hích” từ CNN đã khiến truyền thông quốc tế đổ dồn sự chú ý vào cây cầu, khi một loạt tờ báo quốc tế uy tín và kênh truyền hình đã đưa tin về “hiện tượng mới” này của du lịch Việt Nam.

Ngay sau đó, kênh truyền hình Cheddar News của Mỹ, nổi tiếng về việc đưa tin “độc”, đã dành riêng hơn một phút sóng cho Cầu Hôn trong bản tin tối 29/12/2023. Cheddar News gọi Cầu Hôn là “điểm đến mới hoàn hảo để chụp ảnh”, nhấn mạnh cây cầu đang trở thành một điểm đến check-in phổ biến tại Việt Nam, nơi du khách có thể trao nhau những khoảnh khắc ngọt ngào.

Hai nữ biên tập viên của Cheddar News ấn tượng với sự sáng tạo và độc lạ của cây cầu. “Tôi chắc chắn sẽ tới đây vì rất thích chủ đề của cây cầu này”, biên tập viên Kristen bình luận. Đặc biệt, khoảnh khắc chụp ảnh check-in, cùng nhau ngắm mặt trời lặn và trao nhau nụ hôn nồng nàn trên Cầu Hôn đúng dịp năm mới là trải nghiệm mà Cheddar News đang mong đợi và gợi ý cho du khách.

Ngoài truyền hình, Tạp chí du lịch Mỹ nổi tiếng hàng đầu thế giới Travel+Leisure cũng kỳ vọng Cầu Hôn sẽ trở thành biểu tượng của tình yêu và là điểm đến không thể bỏ qua của các cặp đôi cũng như khách du lịch. “Cây cầu đẹp như tranh là kết quả hợp tác của kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti và Tập đoàn Sun Group, giúp du khách nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Việt Nam khi nhìn ra đại dương bao la”, Travel+Leisure mô tả. Nữ phóng viên Priyaja Bakshi, tác giả bài viết, cũng kỳ vọng rằng Cầu Hôn sẽ “tái tạo” lại thành công của Cầu Vàng, Đà Nẵng.

Các trang tin uy tín về du lịch như Travel Trade, Travel Weekly, Travel Daily News… cũng đồng loạt lên bài khen ngợi siêu phẩm này. Travel Weekly của Úc gọi Cầu Hôn là “điểm đến biểu tượng mới của Việt Nam”, trong khi Travel Trade mô tả khá vui: “Đây là nơi dành cho các cặp đôi muốn đưa mối quan hệ của mình lên một nấc thang mới”, hàm ý cây cầu là nơi lý tưởng để các cặp đôi “cầu hôn”.

Khung cảnh Cầu Hôn về đêm trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ thế, Travel Trade cũng khẳng định Cầu Hôn mang đến cho du khách khung cảnh độc đáo mê hoặc, tạo ra những kỷ niệm khó quên vào thời khắc hoàng hôn đầy quyến rũ của Việt Nam. “Cây cầu là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc”, Travel Trade nhận định.

Không chỉ các báo tiếng Anh, Cầu Hôn đang thực sự tạo ra một “cơn sốt” toàn cầu khi xuất hiện trên cả các tờ báo của Hàn Quốc, Hy Lạp, các nước Đông Âu...

Tờ Asia Today của Hàn Quốc nhận định đây là cây cầu tiếp nối thành công của Cầu Vàng ở Đà Nẵng và được coi là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, nếu như tại Việt Nam, du khách dễ dàng nhận ra cây cầu lấy cảm hứng từ sự tích Ông Ngâu, Bà Ngâu, thì du khách Hàn Quốc có thể liên hệ ngay tới truyện cổ tích mà trẻ em ở xứ sở kim chi nằm lòng- Ojakgyo và câu chuyện về người chăn bò cùng cô gái dệt vải.

Còn tờ Kathimerini của Hy Lạp thì giới thiệu đây là một cây cầu “không hoàn hảo”, và sự hoàn hảo chỉ có thể được “hoàn thiện” bởi những nụ hôn từ hai bên nhánh cầu. “Cây cầu không dành cho ô tô mà chỉ để đi bộ, hôn nhau và selfie”, Kathimerini mô tả.

Xuất hiện liên tục trên truyền thông quốc tế và được thế giới ca ngợi dù mới khai trương chỉ hơn một tuần, với “cú hích” này, Cầu Hôn hứa hẹn sẽ là “thỏi nam châm” thu hút du khách toàn cầu, trở thành một “biểu tượng du lịch Việt Nam” như Cầu Vàng (Đà Nẵng) đã làm được.

Đây là công trình nằm trong Tổ hợp giải trí mới vừa ra mắt hôm 21/12/2023 tại Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town Phú Quốc, do Sun Group đầu tư, với tổng giá trị đầu tư hơn 4.000 tỷ. Tổ hợp gồm Chợ đêm bên biển, show diễn công nghệ đa phương tiện hiện đại hàng đầu thế giới Nụ Hôn của Biển Cả với màn trình diễn pháo hoa dài 7 phút diễn ra hàng đêm, đang thu hút hàng vạn du khách đổ về Phú Quốc check-in, vui chơi thưởng lãm mỗi ngày./.