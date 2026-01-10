Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt: Điểm đến mùa Xuân trên cao nguyên

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt được kỳ vọng tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng của Đà Lạt gắn với loài hoa “sứ giả” mùa Xuân của Cao nguyên Lâm Viên.

Vùng ngoại ô của phố núi Đà Lạt quyến rũ trong mùa mai anh đào bắt đầu nở rộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 ở Lâm Đồng diễn ra từ ngày 15/1 đến ngày 5/2/2026, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ.

Để du khách có thông tin chính xác về địa điểm, trạng thái của từng khu vực, từng cây mai anh đào đẹp, Ban tổ chức cung cấp Bản đồ mai anh đào Đà Lạt, là bản đồ số trực tuyến, tạo điều kiện cho khách du lịch lựa chọn điểm đi ngắm hoa phù hợp nhất trong chuyến đi của mình.

Trong mùa mai anh đào năm nay, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, diễn ra từ ngày 15/1/2026 đến ngày 15/2/2026. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương- Đà Lạt cho biết Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt Xuân 2026 chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc Xuân” do Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Lâm Viên-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức.

Lễ hội được xây dựng như một chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Vùng ngoại ô Đà Lạt thêm quyến rũ trong sắc hoa mai anh đào. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Điểm nhấn mở đầu là chương trình khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 16/11, với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Đà Lạt, tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào và chính thức giới thiệu chuỗi hoạt động của lễ hội đến người dân, du khách.

Hàng ngàn cây mai anh đào tại đồi chè Cầu Đất đã nở rộ thu hút du khách đến thưởng lãm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Một trong những điểm thu hút là các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường có nhiều hoa mai anh đào được trang trí kết hợp ánh sáng, trở thành nơi diễn ra hoạt động nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo nên không gian thưởng ngoạn vừa sinh động vừa gần gũi.

Du khách có thể dạo bước dưới tán mai anh đào, tham gia sáng tác, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa hoa và cảm nhận nhịp sống văn hóa đặc trưng của con người Đà Lạt, bên cạnh đó, còn có hoạt động khác như, bắn cung, cưỡi ngựa.

Du khách chụp hình check - in bên một cây mai anh đào bung nở rực rỡ tại đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ngoài ra, không gian lễ hội còn mở rộng ra các vùng phụ cận với nhiều hoạt động hưởng ứng đặc sắc. Tại phân khu chức năng 18,4 ha (nhánh phải Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm) có các hoạt động ngắm hoa mai anh đào và uống càphê miễn phí.

Vùng ngoại ô của phố núi Đà Lạt quyến rũ trong mùa mai anh đào bắt đầu nở rộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Tại vùng trà Cầu Đất, du khách được chiêm ngưỡng sắc hồng mai anh đào hòa quyện cùng đồi chè xanh mướt, tạo nên khung cảnh độc đáo của du lịch nông nghiệp mùa Xuân.

Tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, các không gian nghệ thuật và trải nghiệm được xây dựng gắn với hoa mai anh đào, mang đến điểm check-in mới cho du khách.

Ở khu vực khác, các chương trình giao lưu văn hóa, dân vũ, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức ngay dưới tán hoa, góp phần làm nổi bật bức tranh văn hóa đa sắc của Đà Lạt và vùng đất Lâm Đồng.

Ông Phạm Hoàng Khánh Vũ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Giác Quan Đà Lạt là đơn vị xây dựng Bản đồ số mai anh đào Đà Lạt cho biết, bản đồ số trên địa chỉ https://dalatmap.com/festivalhoamaianhdao thể hiện rõ từng khu vực mai anh đào và tình trạng cây hiện tại (hoa nở, hoa chưa nở, hoa đã tàn), địa điểm nào hoa đang nở nhiều.

Khi du khách bấm lên địa điểm đó sẽ có hình của cây hoa hoặc vườn hoa đó, số lượng bao nhiêu cây hay cây đứng một mình. Có nút dẫn đường để đưa du khách đi tới thuận tiện nhất.

Du khách và người dân có thể đóng góp hình ảnh cây hoa mình mới phát hiện, cập nhật lên bản đồ số sau khi được người quản trị thẩm tra thông tin. Các đơn vị, điểm du lịch có thể cập nhật thông tin về cây hoa mai anh đào đơn vị mình quản lý lên bản đồ số này.

Bản đồ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thuận tiện cho du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, lễ hội năm nay được xây dựng theo định hướng lễ hội mở - lễ hội cộng đồng, lấy người dân, doanh nghiệp và du khách làm trung tâm, hạn chế sân khấu hóa, tăng hoạt động trải nghiệm trong không gian tự nhiên, trên những cung đường, triền đồi, khu du lịch gắn với hoa mai anh đào.

Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch mùa Xuân, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Lạt-Lâm Đồng.

Chuỗi hoạt động trải rộng trên nhiều không gian từ trung tâm thành phố đến vùng phụ cận như Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang, Cam Ly.

Các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, trồng cây xanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn hóa cộng đồng cùng tạo nên một bức tranh mùa Xuân sinh động, giàu bản sắc và đầy cảm xúc.

Lễ hội sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các phường thuộc khu vực Đà Lạt./.