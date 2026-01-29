Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 khởi sắc, mở đà tăng trưởng cho cả năm

Những tín hiệu sôi động từ thị trường du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ du lịch nội địa đến tour outbound, đang tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

Du khách khám phá nghề làm bạc trên phố cổ Hàng Bạc. Ảnh:Báo ảnh Việt Nam Với 9 ngày nghỉ liên tục được thông báo sớm, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tạo “cú hích” rõ nét cho thị trường du lịch. Du lịch nội địa ghi nhận xu hướng chủ động khi du khách tự lựa chọn hành trình, thời điểm và ưu tiên đặt combo vé-phòng phù hợp nhu cầu. Bên cạnh đó, nhiều tour du lịch nước ngoài (outbound) đã sớm “chốt sổ.” Những tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch đầu năm là động lực quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho ngành du lịch trong năm 2026.

Xu hướng chủ động trong du lịch nội địa

Thời điểm cách Tết Nguyên đán Bính Ngọ 3 tuần, thị trường du lịch nội địa ghi nhận tín hiệu sôi động rõ nét. Theo dữ liệu tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội, lượng quan tâm của du khách Việt tăng mạnh, tập trung vào những điểm đến có khí hậu dễ chịu, hạ tầng du lịch hoàn thiện và phù hợp cho nghỉ dưỡng gia đình.

Trong giai đoạn cận Tết, Phú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm, tiếp đến là Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt. Đáng chú ý, năm nay Côn Đảo nổi lên như một điểm đến được quan tâm nhiều hơn nhờ không gian yên tĩnh, giàu giá trị văn hóa-tâm linh.

Những em nhỏ người Mông rủ nhau chơi trò chơi dưới những tán mận nở hoa trắng buốt ở Mộc Châu.

Trong kỳ nghỉ Tết, các điểm đến quen thuộc như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long… tiếp tục thu hút lượng lớn du khách.

Sau Tết, xu hướng du lịch có sự dịch chuyển, ưu tiên các chuyến đi nhẹ nhàng, mang tính trải nghiệm văn hóa và tâm linh. Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhờ chuỗi lễ hội đầu năm trong khi Đà Nẵng, Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ sức hút.



Theo bà Phạm Thị Ánh Nguyệt (Giám đốc SeA Travel), xu hướng du lịch nội địa hiện nay thể hiện rõ sự chủ động của du khách trong việc lựa chọn hành trình theo nhu cầu cá nhân và thời điểm phù hợp.

Nhiều tour trọn gói đã kín chỗ từ sớm. Tuy nhiên, với thói quen “chốt” chuyến đi sát ngày và xu hướng du lịch tự túc, bà Nguyệt dự báo trong một đến hai tuần tới, lượng khách đặt combo vé di chuyển và phòng nghỉ sẽ tăng mạnh, tập trung vào các điểm đến phía Bắc như Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, đồng thời duy trì sức nóng tại các trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng như Nha Trang, Phú Quốc và Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Tứ (Giám đốc kinh doanh Hava Travel chi nhánh Hà Nội) chia sẻ: Các tour nối tuyến Hà Nội-Ninh Bình-Hạ Long-Sa Pa thời gian từ 3-5 ngày, giá dao động 3,5-5,5 triệu đồng/người được du khách quan tâm và lựa chọn nhiều.

Các bãi biển của Đà Nẵng nay đã đổi khác rất nhiều, trở thành những bãi tắm đẳng cấp quốc tế thu hút du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam Dòng sản phẩm này phù hợp với khách quốc tế đang lưu trú tại Việt Nam, khách đoàn công ty, gia đình và nhóm bạn, đặc biệt với các tour khởi hành ngày 26, 28 tháng Chạp và mùng 2, 4, 6 Tết. Bên cạnh đó, các tour không bao gồm di chuyển đến Đà Nẵng-Huế-Hội An, thời gian 4 ngày 3 đêm có chi phí khoảng 4 triệu đồng/người cũng ghi nhận lượng khách ổn định nhờ lịch trình gọn nhẹ và mức giá hợp lý. Bên cạnh đó, các tour không bao gồm di chuyển đến Đà Nẵng-Huế-Hội An, thời gian 4 ngày 3 đêm có chi phí khoảng 4 triệu đồng/người cũng ghi nhận lượng khách ổn định nhờ lịch trình gọn nhẹ và mức giá hợp lý.

Đáp ứng nhu cầu du Xuân kết hợp hành hương đầu năm của du khách, Hava Travel đã xây dựng các tour du lịch tâm linh trong ngày, giá dưới 1 triệu đồng/người từ Hà Nội đến các điểm tại Ninh Bình như Thung Ui, Tràng An, Bái Đính, chùa Địa Tạng, chùa Cây Thị hoặc các điểm tại Lạng Sơn như Đồng Đăng, Kỳ Cùng, Bắc Lệ khởi hành từ mùng 2 Tết.

Đại diện Vietluxtour cho biết nhu cầu du lịch Tết Nguyên đán 2026 của doanh nghiệp tăng khoảng 15-20% so với năm trước, song thị trường không tăng trưởng “nóng” về số lượng mà chuyển dịch theo chiều sâu chất lượng.

Theo đó, Vietluxtour điều chỉnh mạnh cấu trúc sản phẩm tour Tết, giảm mật độ di chuyển, loại bỏ các điểm mua sắm bắt buộc, tăng thời gian tự do cho du khách và đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết như lì xì đầu năm, hái lộc, tiệc giao thừa… nhằm mang đến hành trình trọn vẹn, chú trọng giá trị trải nghiệm.

Hiện các tour đường hàng không đi Hà Nội và Đà Nẵng của doanh nghiệp đã kín chỗ, chỉ còn một số tour đường bộ đến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Vùng ngoại ô của phố núi Đà Lạt quyến rũ trong mùa mai anh đào bắt đầu nở rộ. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, du lịch nội địa dịp Tết Nguyên đán 2026 không chỉ sôi động về nhu cầu, còn cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, khi du khách ngày càng chủ động lên kế hoạch, ưu tiên trải nghiệm phù hợp và chất lượng dịch vụ.

Các tour châu Á thu hút khách dịp Tết 2026

Kỳ nghỉ dài ngày nên các tour đi châu Á ghi nhận sự sôi động. Nổi bật là thị trường Trung Quốc nhờ lợi thế đa dạng về điểm đến, thời gian và chi phí.

Ở nhóm tour “giá mềm,” các hành trình ngắn ngày đến Nam Ninh-Quế Lâm-Dương Sóc, thời gian 2-4 ngày, chi phí từ 3,5-7 triệu đồng/người, phù hợp với khách lẻ hoặc gia đình muốn kết hợp nghỉ Tết và du Xuân nhẹ nhàng.

Một trong những điểm đến thu hút du khách tại Thái Lan. Ảnh: Du lịch

Trong khi đó, phân khúc trung và cao cấp tập trung vào các tour bay thẳng, lịch trình dài ngày, dịch vụ trọn gói. Các hành trình 5-7 ngày qua Vân Nam-Côn Minh-Lệ Giang-Shangrila, Trùng Khánh-Cửu Trại Câu hay Bắc Kinh-Thượng Hải-Hàng Châu-Tô Châu có giá từ 15-30 triệu đồng/người mang đến cho du khách trải nghiệm đa chiều về văn hóa, lịch sử và nhịp sống hiện đại.

Bà Trương Thị Thanh Bình, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Fiditour cho biết, tour Trung Quốc dịp Tết năm nay được thiết kế linh hoạt.

Đáng Có tour khởi hành trước Tết hoặc từ mùng 2 Tết, sử dụng chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến), đã kín chỗ từ tháng 12/2025. Các chương trình mở bán bổ sung cũng nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Điều này cho thấy nhu cầu du lịch Tết tiếp tục ở mức cao, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp, khi du khách ngày càng chủ động lên kế hoạch và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm chất lượng.

Theo ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel cho biết, dịp Tết 2026, doanh nghiệp triển khai hơn 20 hành trình tour Trung Quốc, trong đó các tour đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu khởi hành mùng 1 và mùng 2 Tết đã kín chỗ từ sớm.

Tại BestPrice Travel, lượng khách đặt tour Trung Quốc tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các hành trình kết hợp trải nghiệm văn hóa-lễ hội Tết.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là lựa chọn yêu thích trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Nhật Bản hấp dẫn du khách với các tour mùa đông như ngắm tuyết, tắm onsen, tham quan đền chùa đầu năm tại Tokyo, Osaka, Kyoto hoặc Hokkaido, thời gian 5-7 ngày, giá trên 30 triệu đồng/người, phù hợp với phân khúc khách trung và cao cấp.

Hàn Quốc tiếp tục hút khách trẻ nhờ khoảng cách gần, chi phí từ 16-20 triệu đồng/người, với các điểm đến quen thuộc như Seoul, đảo Nami, Everland kết hợp trải nghiệm trượt tuyết.

Các doanh nghiệp lữ hành nhận định: Thủ tục visa khách đoàn đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện khá thuận tiện, chi phí thấp, tỷ lệ thành công cao.

Cùng với lợi thế tỷ giá, nhiều du khách lựa chọn các hành trình kết hợp tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực, gia tăng giá trị chuyến đi trong dịp Tết.

Tokyo luôn thu hút du khách đến tham quan.

Anh Trần Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing Công ty Lữ hành Hà Nội (Hanoitourist) lưu ý, trước sự đa dạng của thị trường, du khách cần cân nhắc tổng thể chất lượng tour, từ phòng nghỉ, bữa ăn, giờ bay đến lịch trình và các chi phí phát sinh, thay vì chỉ so sánh giá.

Singapore, Thái Lan, Malaysia tiếp tục là lựa chọn quen thuộc nhờ không cần visa, khoảng cách gần, đường bay dày và thời gian tour ngắn.

Sự sôi động của thị trường du lịch Tết 2026 phản ánh nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm đầu năm ngày càng rõ nét của người dân. Đây là tín hiệu lạc quan về niềm tin của người dân vào triển vọng kinh tế, đồng thời tạo nền tảng để ngành du lịch bước vào năm mới với kỳ vọng phục hồi bền vững và tăng trưởng dài hạn./.