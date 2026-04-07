Du khách Anh đến Phú Quốc: Hành trình tìm về nét nguyên sơ

Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, khi nhắc đến những thiên đường đảo nhiệt đới ở Đông Nam Á, trong tâm trí nhiều du khách Anh, Phuket hay Bali từ lâu đã là những cái tên gần như mặc định.

Thế nhưng, một bài viết mới đây trên The Independent - một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Vương quốc Anh - đã khắc hoạ Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, như một điểm đến đầy sức hấp dẫn, đặc biệt với những người mong muốn trải nghiệm khám phá đảo “chất lượng và nguyên bản”.

Trong bài viết trên, tác giả Siobhan Grogan mô tả một buổi trưa ở chợ trung tâm Dương Đông - thủ phủ nhộn nhịp nhất của Phú Quốc: “Đến giờ trưa tại chợ trung tâm Dương Đông, chẳng còn bóng dáng du khách nào… Người dân dừng xe ngay trước sạp để mua trái cây,... hải sản tươi từ tàu cập bến”. Hình ảnh này khiến nhiều độc giả Anh - vốn quen với các khu chợ du lịch hóa - cảm nhận được một khung cảnh đời thường, chân chất và khác biệt: một điểm đến vẫn còn giữ được nhịp sống địa phương, chưa bị cuốn hoàn toàn vào dòng chảy du lịch thương mại.

Bài viết cũng đề cập rõ rằng Phú Quốc đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tác giả nhấn mạnh: “Chợ đêm gọn gàng của thị trấn đang mở cửa đón du khách.... ; phố phường treo đèn lồng và dây đèn lung linh; trái cây tươi được xay thành sinh tố hay rưới sô-cô-la...”. Đó là hình ảnh về một Phú Quốc bắt đầu mở ra đối với dòng khách quốc tế, nhưng vẫn đủ duyên dáng và gần gũi để không khiến người ta cảm thấy “du lịch hóa quá nhanh”.

Điểm du lịch Cầu Hôn trên địa bàn phường An Thới, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN Bài viết nhấn mạnh Phú Quốc không chỉ gói gọn ở những bãi cát trắng, đảo này còn có "hơn một nửa diện tích được bao phủ rừng nhiệt đới, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới…”. Yếu tố này khiến nhiều người Anh - đặc biệt những người yêu thiên nhiên và trải nghiệm - cảm thấy Phú Quốc mang lại một giá trị khám phá đa dạng hơn so với các điểm đến đã quá nổi tiếng. Một trong những yếu tố khiến Phú Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách Anh chính là việc du lịch Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ. The Independent dẫn số liệu cho thấy lượng khách Anh tới Việt Nam tăng nhanh trong năm 2025, một phần nhờ chính sách miễn visa tới 45 ngày. Khu Sun Phú Quốc (Sun Group) tập trung chủ yếu tại phía Nam đảo (An Thới), nổi bật với tổ hợp giải trí Sun World Hòn Thơm (cáp treo vượt biển, công viên nước), thị trấn hoàng hôn Sunset Town với Cầu Hôn, và các khu nghỉ dưỡng cao cấp như New World Phu Quoc Resort. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam Không thể phủ nhận Phú Quốc đang được đặt vào vị thế chiến lược trong bản đồ du lịch Việt Nam. Các dự án hạ tầng, từ mở rộng sân bay đến cảng phà quốc tế, cùng chuỗi resort sang trọng, là minh chứng cho tham vọng “lớn lên” của hòn đảo này. Phân tích của Independent cũng ẩn chứa một thông điệp ngầm: du lịch hiện đại cần đi đôi với bảo tồn bản sắc và thiên nhiên. Phú Quốc đang trở thành “ví dụ sống” cho mô hình này, khi các dự án resort sang trọng không làm mất đi những trải nghiệm chợ quê, vườn tiêu hay làng chài.