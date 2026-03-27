Động lực mạnh mẽ để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng

Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân.

Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mỗi người dân, đồng thời là mục tiêu mà ngành Thể dục thể thao Việt Nam luôn hướng tới, nhằm góp phần cải thiện thể lực và nâng cao tầm vóc toàn dân. Nghị quyết cũng thống nhất chọn Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4) hằng năm là “Ngày Sức khỏe toàn dân” nhằm khuyến khích mọi người tích cực tham gia rèn luyện thân thể.

Người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm đặc biệt đến phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe. Ngày 27/3/1946, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước... Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự Tôi, ngày nào Tôi cũng tập."

Các hoạt động thể thao, chạy bộ, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất ngày càng được giới trẻ quan tâm. Ảnh: PV/Vietnam+

80 năm qua, lời kêu gọi của Người đã cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân khắp mọi miền đất nước, tích cực tham gia phong trào luyện tập thể dục thể thao và trở thành kim chỉ nam, dẫn lối cho phong trào thể dục thể thao cả nước.

Kế thừa tinh thần ấy, Nghị quyết 72 luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, được thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng các dịch vụ chăm sóc y tế. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh việc ưu tiên chăm lo cho trẻ em, người nghèo, các đối tượng chính sách và bảo đảm bình đẳng giới.

Cùng với đó, Đảng ta đề cao tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Một trong những giải pháp then chốt để nâng cao sức khỏe toàn dân chính là đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Nghị quyết 72 cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân và cộng đồng, hướng tới xây dựng “văn hóa sức khỏe” trong toàn xã hội.



Theo đó, Đảng, Nhà nước sẽ chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền có không gian tập luyện thuận lợi.

Ngoài ra, Nghị quyết 72 yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia về nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam cũng như Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và Chương trình sức khỏe học đường.

Pickleball đang phát triển rộng khắp, thu hút nhiều người dân tham gia. Ảnh: Kim Như

Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường cần được đẩy mạnh hơn nữa, đưa nội dung giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng vào chương trình học ở các cấp một cách phù hợp và thiết thực.

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng bộ môn Thể dục, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cho biết: Với trách nhiệm là đơn vị đào tạo hàng đầu về thể dục thể thao, nhà trường nói chung và bộ môn Thể dục nói riêng luôn quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đưa vào chương trình đào tạo các bài tập thể dục đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thể hình, thể trạng con người Việt Nam đúng với yêu cầu mà Nghị quyết 72 đề ra.

“Để đảm bảo tính toàn diện về tác động bài tập thể dục đến từng nhóm đối tượng tham gia tập luyện, động tác sẽ được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục thể chất trường học. Bên cạnh đó, đề cao tác động của bài tập tới việc rèn luyện sức khỏe, phát triển chiều cao, tăng cường đề kháng và phòng chống bệnh tật” Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ.

Nhận thức vai trò, lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Thể thao Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi; sự ổn định chính trị - xã hội và đà phát triển kinh tế của đất nước tạo điều kiện tăng đầu tư cho thể thao.

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng giúp chúng ta tiếp cận khoa học huấn luyện hiện đại, công nghệ thể thao tiên tiến và mô hình quản lý chuyên nghiệp. Phong trào Thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa, với những bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho Thể thao thành tích cao.

Hoạt động thể dục, thể thao được đẩy mạnh trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, nông dân và người cao tuổi...

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua rèn luyện sức khỏe ở khắp các địa phương.

Nhiều môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian được khôi phục, phát triển; nhiều sự kiện thể thao quần chúng cũng được tổ chức với quy mô lớn, tạo tiếng vang như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các giải chạy marathon, chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước, các giải bóng đá, bóng chuyền hơi…

Cùng với đó, Việt Nam chính thức hội nhập sâu rộng vào phong trào thể thao quốc tế. Những thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Thể thao thành tích cao Việt Nam, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ thể thao châu lục và thế giới.

Qua những hoạt động ấy, người dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo thống kê của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đến năm 2025, hơn 38% dân số cả nước tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và 28,3% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao.”

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam chia sẻ: Nghị quyết 72 thể hiện một tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng và Nhà nước ta đối với sức khỏe nhân dân, khi đặt ra mục tiêu nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam.

Trong bối cảnh phong trào thể thao quần chúng đang ngày càng phát triển, Hội Y học thể thao Việt Nam đang thúc đẩy việc thành lập các Chi hội tại địa phương, nhằm tư vấn và nâng cao kiến thức y học thể thao cho người dân.

Các chi hội sẽ đảm nhiệm việc tư vấn, đánh giá sức khỏe trước tập luyện, xây dựng chương trình vận động phù hợp, đồng thời theo dõi và phát hiện sớm các nguy cơ.

Qua đó góp phần chuẩn hóa kiến thức, nâng cao nhận thức của người dân về tập luyện thể dục, thể thao an toàn, chủ động phòng ngừa các dạng chấn thương vận động và các bệnh liên quan.

Những định hướng và giải pháp mà Nghị quyết 72 đề ra sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực từ mọi tầng lớp nhân dân, Thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ có những bước tiến mới, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt và xây dựng một đất nước Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng trong tương lai./.