Đặc sắc khu nhạc nước ngoài trời quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Giữa lòng Sài Gòn sôi động, Vịnh tình yêu (The Canal Of Love ) và cầu Ánh Trăng tỏa sáng như một tuyệt tác lãng mạn. Với điểm nhấn là công trình nhạc nước lung linh huyền ảo, mê hoặc mọi ánh nhìn bởi sắc màu rực rỡ, giai điệu nhạc nước sống động và vòm nước cầu vồng tuyệt đẹp, trở thành điểm check-in, hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi và gia đình mỗi cuối tuần tại điểm đến quen thuộc The Global City.

Khi màn đêm buông xuống, Vịnh Tình Yêu bừng sáng rực rỡ như một bức tranh huyền ảo giữa lòng thành phố.

Lấy cảm hứng từ những công trình nhạc nước nổi tiếng thế giới như Dubai Fountain, Bellagio ở Las Vegas và Marina Bay Sands tại Singapore,… hệ thống nhạc nước tại The Canal Of Love là một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao. Từng buổi trình diễn là sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng nước mềm mại, ánh sáng LED rực rỡ đa sắc và những giai điệu từ nhẹ nhàng lãng mạn đến sôi động.

Vịnh tình yêu được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và nghệ thuật ánh sang kết hợp với những bản nhạc nước lúc sôi động, lúc bay bổng. Mỗi nốt nhạc vang lên được "nhảy múa" cùng các tia nước uyển chuyển, hòa quyện ánh đèn rực rỡ sắc màu, tạo nên một bản giao hưởng đầy mê hoặc của âm thanh và ánh sang tạo cảm giác khó quên và tận hưởng những cảm xúc riêng của bản thân hoặc mộng mơ cùng người thương, thư giãn cùng gia đình.

Du khách Hà Giang đến từ tỉnh Cần Thơ cho biết cảm xúc: “Thật sự ngỡ ngàng trước từng dòng nước rực rỡ uốn lượn trong không trung, lên xuống theo điệu nhạc, tạo thành hình thù độc đáo, tạo cảm giác mãn nhãn cho người xem và chắc chắc mình sẽ quay lại để tận hưởng những bản giao hòa của nhạc và nước”.

Nằm dịu dàng trong khuôn viên Vịnh tình yêu thơ mộng, Cầu Ánh Trăng tựa như một dải lụa ánh sáng mềm mại bên dòng kênh, lấp lánh dưới những tia nước lung linh, tạo nên khung cảnh đẹp và độc đáo chưa từng có. Với chiều dài hơn 350m và bề rộng hơn 3m, cây cầu uốn lượn duyên dáng, thanh thoát như dẫn lối du khách bước vào một thế giới lãng mạn đầy màu sắc. Từng bước chân trên cầu là từng khoảnh khắc bạn được đắm mình trong không gian ánh sáng biến đổi kỳ ảo, hòa quyện cùng ánh đèn lung linh, tạo nên một bức tranh huyền diệu giữa lòng Sài Gòn.

Bên cạnh nhạc nước, Vịnh tình yêu còn là không gian lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, thư giãn và trải nghiệm ẩm thực tại các quán cà phê, nhà hàng nằm dọc theo bờ kênh. Với khung cảnh nên thơ, nơi đây không chỉ là điểm đến giải trí mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự kết nối, phù hợp cho các buổi hẹn hò, họp mặt gia đình hay những khoảnh khắc thư giãn cuối tuần./.