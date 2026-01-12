N

Năm 2025, ngành cà phê Việt Nam lần đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,6 tỷ USD, tăng hơn 52% so với năm trước – một cột mốc cho thấy cà phê không còn chỉ là ngành hàng của sản lượng, mà đang bước vào giai đoạn tái định vị giá trị. Trên các vùng nguyên liệu trọng điểm như Đắk Lắk và Lâm Đồng, nơi chiếm hơn 92% diện tích và 95% sản lượng cà phê cả nước, quá trình chuyển dịch đang diễn ra rõ nét: từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, từ cung ứng nguyên liệu sang xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị bền vững. Những hạt cà phê hôm nay không chỉ mang theo hương vị cao nguyên, mà còn mang theo khát vọng đưa Việt Nam từ “cường quốc sản xuất” trở thành quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi cà phê toàn cầu.

