Bước đột phá của bóng đá nữ Việt Nam

Quyết định này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được sự hỗ trợ từ chương trình FIFA League Development Programme. Mô hình mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh và tạo điều kiện để các câu lạc bộ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Theo kế hoạch, mùa giải 2026 sẽ có sự góp mặt của 7 đội bóng, gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I và TP.HCM II. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Lễ khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ diễn ra trên SVĐ Thái Nguyên ngày 20/6. Ảnh: VFF

Sân nhà của các đội bóng cũng đã được xác định. Cụ thể, TP.HCM I: Sân vận động Ngãi Giao (Bà Rịa - Vũng Tàu), TP.HCM II: Sân vận động Thành Long (TP.HCM), Hà Nội I & Hà Nội II: Sân vận động Hà Đông (Hà Nội), Thái Nguyên T&T: Sân vận động Thái Nguyên (Thái Nguyên), Than Khoáng sản Việt Nam: Sân vận động Cửa Ông (Quảng Ninh), Phong Phú Hà Nam: Sân vận động Hà Nam (Hà Nam).

Việc chuyển từ thể thức thi đấu tập trung sang League sân nhà - sân khách không chỉ giúp các cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm mà còn góp phần đưa bóng đá nữ đến gần hơn với người hâm mộ tại các địa phương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để các câu lạc bộ hướng tới những sân chơi cấp châu lục trong tương lai.

Mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026 khởi tranh từ ngày 20/6 và kết thúc vào ngày 21/8/2026. Đội vô địch sẽ giành quyền đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2027/28.

TPHCM 1 là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: CLB TPHCM

LĐBĐVN đang phối hợp chặt chẽ và khẩn trương với các địa phương cùng các câu lạc bộ để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng về cơ sở vật chất, công tác tổ chức, an ninh, y tế và truyền thông, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho ngày khai mạc cũng như toàn bộ mùa giải.

Việc các câu lạc bộ trực tiếp đăng cai các trận đấu trên sân nhà không chỉ góp phần đưa bóng đá nữ đến gần hơn với người hâm mộ tại địa phương mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị chủ nhà trong công tác tổ chức.

Trong đó, đội ngũ điều phối viên địa phương được xem là mắt xích quan trọng, đóng vai trò kết nối giữa Ban tổ chức giải, câu lạc bộ và các lực lượng chức năng để bảo đảm các trận đấu được vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp và an toàn.