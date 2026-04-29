Biển Xuân Thành - viên ngọc xanh ẩn mình giữa miền di sản

Nằm ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, biển Xuân Thành không chỉ là một bãi biển nghỉ dưỡng, mà còn là một “điểm đến xanh,” nơi hội tụ thiên nhiên hoang sơ, văn hóa dân gian và giá trị lịch sử quý giá.

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học, đất thi ca, mà còn là nơi sở hữu những bãi biển nguyên sơ tuyệt đẹp, trong đó nổi bật là biển Xuân Thành.

Vẻ đẹp nguyên sơ và mát lành

Nằm ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, biển Xuân Thành mang một vẻ đẹp thanh bình, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, được ví như viên ngọc xanh ẩn mình giữa miền di sản. Với vẻ đẹp hoang sơ, các dịch vụ du lịch thân thiện môi trường, và sự kết hợp giữa thiên nhiên-văn hóa-con người, Xuân Thành đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa.

Không giống như những bãi biển phát triển theo hướng đô thị hóa quá mức, Xuân Thành vẫn giữ được nét nguyên sơ, trong lành hiếm có. Đặc biệt, có một lạch nước ngọt từ núi Hồng Lĩnh đổ ra biển chia đôi bãi tắm - điểm nhấn tự nhiên thú vị giúp điều hòa không khí và tạo thêm không gian sinh thái cho du khách trải nghiệm.

Nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa núi-sông-biển như Núi Hồng Lĩnh - nơi có “99 đỉnh non xanh” đi vào thi ca nhạc họa với nhiều chùa chiền, đền miếu cổ kính.

Ưu tiên phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên

Biển Xuân Thành ngày nay không ngừng phát triển, nhưng luôn theo hướng du lịch bền vững và thân thiện với môi trường. Du khách đến đây có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại các khách sạn, homestay, resort ven biển được xây dựng hòa hợp với thiên nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và hạn chế rác thải nhựa.

Ngoài ra, khu du lịch biển Xuân Thành còn phát triển nhiều loại hình dịch vụ sinh thái. Với bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải và an toàn cho cả trẻ em, cùng với hệ thống cây xanh, rừng phi lao cho bóng mát, dưới tán rừng là các khu nghỉ dưỡng lý tưởng như Hoa Nắng Camping Beach, Hoa Tiên Paradise. Đặc biệt, Sân Mường Thanh Golf Club Xuân Thành là sân Golf đầu tiên của Hà Tĩnh với tổ hợp sân Golf, nhà câu lạc bộ, sân tập và khách sạn 5 sao hiện đại.

Địa phương ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng du lịch một cách đồng bộ, với định hướng gắn bảo tồn thiên nhiên-gìn giữ văn hóa-nâng cao chất lượng dịch vụ. Xã Tiên Điền cũng đang đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, nâng cao ý thức người dân về giữ gìn môi trường và đón tiếp du khách thân thiện, chuyên nghiệp.

Khu du lịch biển Xuân Thành có các khu nghỉ dưỡng và hệ thống sân golf đáp ứng nhu cầu của du khách. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN ​Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Xuân Thành là điểm hội tụ của những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc. Theo đó, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa dân gian đặc trưng xứ Nghệ, lắng nghe các làn điệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hoặc xem hát Ca trù do các nghệ nhân sinh hoạt trong các Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, Nguyễn Công Trứ thể hiện.

Những hình thức sinh hoạt nghệ thuật truyền thống cũng được phục dựng tại các sự kiện, lễ hội ven biển. Theo đó, du khách vừa chèo thuyền trên lạch nước ngọt, vừa thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ngoạn cảnh hai bên bờ lạch với cảnh vật thiên nhiên yên bình và nếp sinh hoạt dân dã của người dân địa phương.

Một trong những điều làm nên sức hút đặc biệt của du lịch biển Xuân Thành là sự gắn kết giữa thiên nhiên và các di sản văn hóa-lịch sử quý báu.

Chỉ cách Xuân Thành khoảng 5km, khu di tích Nguyễn Du là nơi tưởng niệm Đại thi hào dân tộc - tác giả của kiệt tác "Truyện Kiều." Đây là một quần thể gồm nhà thờ, đền thờ và khu mộ được bảo tồn tốt.

Khu di tích tướng công Nguyễn Công Trứ - người có công lớn trong khai khẩn vùng đất Tiền Hải, Kim Sơn, đồng thời là nhà thơ nổi tiếng với tinh thần yêu nước và chí làm trai mạnh mẽ.

Chùa Thanh Lương ở xã Nghi Xuân - ngôi cổ tự trên nghìn năm tuổi có kiến trúc độc đáo, gắn với nhiều câu chuyện kể về hoàng tử Lý Nhật Quang và tín ngưỡng Phật giáo vùng Nghệ Tĩnh.

Hoặc đến với đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện ở xã Đan Hải - nơi thờ các vị vua và danh tướng nhà Trần, mang giá trị tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc của người dân địa phương.

​Hoạt động trải nghiệm đa dạng hấp dẫn

Không chỉ có biển, biển Xuân Thành còn khiến du khách thích thú khi có thêm một điểm nhấn đặc biệt - sông Mỹ Dương, dòng sông nhỏ uốn lượn ngay gần bãi biển. Chính sự kết hợp giữa sông và biển này tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động và khác biệt.

Du khách có thể tham gia các hoạt động như chèo thuyền kayak, câu cá, hoặc đơn giản là ngồi thuyền ngắm cảnh, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, chim hót trên hàng cây ven sông. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự yên bình và muốn tìm chút thư giãn nhẹ nhàng giữa chuyến đi

Nếu là người đam mê môn thể thao quý tộc, sân Golf Mường Thanh Xuân Thành - sân golf đạt chuẩn quốc tế, được đầu tư hiện đại và nằm ngay gần bờ biển là điểm đến không thể bỏ qua. Với địa hình rộng lớn, cảnh quan kết hợp giữa núi rừng, biển cả và hệ thống tiện ích đẳng cấp, sân golf là nơi rèn luyện thể chất, lý tưởng để thư giãn giữa thiên nhiên.

Vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 6, nơi đây diễn ra nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc của người dân Nghi Xuân như lễ hội cầu ngư, lễ hội đua thuyền, hay lễ hội chùa Hương Tích. Những hoạt động này giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa bản địa, mang đến những trải nghiệm chân thật, sống động và đầy màu sắc./.