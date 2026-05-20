136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hình ảnh Bác sống mãi giữa lòng thủ đô Mexico City

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19/5 (giờ địa phương), cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cùng đại diện các cơ quan liên quan đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài của Người đặt tại Công viên Tự do cho các dân tộc, thuộc Trung tâm Lịch sử thủ đô Mexico City. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi trùng hợp với dịp kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Mexico (19/5/1975 - 19/5/2026).

Đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico và đại diện các cơ quan bên cạnh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được hoàn thành phục dựng và tôn tạo toàn diện. Ngày 18/5/2026, nhà điêu khắc Pedro Ponzanelli và chuyên gia phục dựng Francisco Mata - đại diện đơn vị thi công phía Mexico - đã chính thức bàn giao công trình cho đại diện Chính quyền Thành phố Mexico, Trung tâm Lịch sử và Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, sau hơn một tháng triển khai thi công khẩn trương. Không chỉ phần tượng được chỉnh trang kỹ lưỡng, toàn bộ khuôn viên xung quanh cũng được cải tạo đồng bộ, tạo nên không gian trang trọng và thanh bình giữa lòng đô thị hơn 20 triệu dân.

Giữa không gian cổ kính của trung tâm thủ đô Mexico City, nơi dòng người vẫn hối hả qua lại mỗi ngày, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên thanh cao, gần gũi mà uy nghiêm. Những bó hoa tươi thắm được thành kính đặt dưới chân tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời tri ân sâu nặng của những người con đất Việt nơi xa Tổ quốc. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - người đã cống hiến trọn cuộc đời cho nền độc lập, tự do của Việt Nam và khát vọng hòa bình của nhân loại.