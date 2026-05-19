Việt Nam giới thiệu tiềm năng kinh tế và cơ hội đầu tư tại St. Petersburg

19/05/2026

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 18/5, tại Đại học Kinh tế Quốc gia St. Petersburg đã diễn ra hội thảo "Ngày Kinh tế Việt Nam". Sự kiện, nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg, do Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Đại học Kinh tế Quốc gia St. Petersburg và Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt Nam "Truyền thống và Hữu nghị" phối hợp tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp St.Petersburg Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, chuyên gia, giảng viên và sinh viên, thảo luận triển vọng hợp tác Nga-Việt Nam trong bối cảnh kinh tế mới.

Hội thảo lần này nhằm đưa ra bức tranh tổng hợp về thực trạng và triển vọng của nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á, cũng như thảo luận những định hướng cần khai thác trong phát triển hợp tác kinh tế Nga-Việt nói chung, hợp tác giữa thành phố lớn thứ hai của LB Nga là St.Petersburg và các đối tác Việt Nam nói riêng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga



Phát biểu chào mừng sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-LB Nga đang đứng trước nhiều triển vọng phát triển mới. Đại sứ đánh giá cao việc chương trình năm nay kết hợp giữa hội nghị bàn tròn doanh nghiệp, diễn đàn doanh nghiệp thanh niên và các hoạt động hội chợ văn hóa-ẩm thực truyền thống, hình thức vừa tạo không gian thảo luận học thuật, vừa quảng bá văn hoá, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ chỉ ra rằng trong thời gian gần đây, hợp tác giữa thành phố St.Petersburg với các đối tác Việt Nam đang ngày càng được đánh giá cao về hiệu quả, trở thành hình mẫu để nhân rộng thêm hợp tác địa phương. Hiện tỉnh Leningrad cũng đang rất mong muốn thiết lập giao lưu nhân dân và quan hệ kinh tế với các địa phương của Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg Nikolai Bondarenko cùng in tranh Đông Hồ. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga



Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg, ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Ủy ban hết sức quan tâm tới việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Việt, sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong thiết lập quan hệ xúc tiến hợp tác. Ông Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh thời gian qua hợp tác Việt Nam và St.Petersburg đã đạt hiệu quả tốt đẹp trong các lĩnh vực du lịch, y tế và dịch vụ, đáp ứng các lợi ích của nhân dân hai nước. Ngày Kinh tế Việt Nam sẽ tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp, hiệu quả, tìm ra cơ hội hợp tác trong điều kiện mới.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng giới thiệu tổng quan về nền kinh tế Việt Nam, những định hướng đang phát triển tốt, vượt bậc hiện nay, bày tỏ tin tưởng với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ giữa Việt Nam và Nga sẽ ngày càng sâu sắc và thực chất.

Hội chợ giới thiệu văn hoá truyền thống Việt Nam. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga



Sự kiện chính của chương trình là phiên thảo luận chuyên ngành "Nga - Việt Nam: Hợp tác kinh tế trong môi trường mới". Diễn đàn doanh nghiệp kết hợp giữa tính học thuật và thực tiễn (với sự tham gia của giới chuyên gia kinh tế đến từ các cơ sở đại học, viện hàn lâm cho đến các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau). Các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng học thuật lắng nghe về sự phát triển quan hệ kinh tế song phương thông qua các báo cáo về kết quả nghiên cứu tham vấn, các kinh nghiệm thực tiễn, thoả luận và đánh giá các cơ hội mới để có thể xây dựng và triển khai các dự án đầu tư và hợp tác giáo dục.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cùng các đại biểutại hội thảo. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga, Phó Hiệu trưởng về quan hệ quốc tế Đại học Kinh tế Quốc gia St. Petersburg Dmitry Vasilenko cho biết đây là hội thảo đầu tiên về kinh tế Việt Nam tổ chức tại trường. Theo ông Vasilenko, hiện nay các thảo luận không chỉ giới hạn ở vấn đề hợp tác song phương, mà cả phân tích các cơ hội “mở ra thế giới”, nhất là khi Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và là cửa ngõ vào Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năng động đối với Nga. Thêm vào đó, Việt Nam nằm trên tuyến đường vận tải huyết mạch Bắc-Nam xuyên suốt lãnh thổ Nga đi qua Trung Quốc, Mông Cổ. Theo ông, có thể ghi nhận 5 nhiệm vụ chính mà những người tham gia diễn đàn quan tâm. Thứ nhất là xây dựng những thị trường mới trong lĩnh vực năng lượng, lương thực, tài chính, logistics, bảo hiểm ...; thứ hai là thúc đẩy kết nối hạ tầng; thứ ba là chuỗi cung ứng; thứ tư là vấn đề đào tạo và thứ năm là đấu tranh với chủ nghĩa bảo hộ và án phạt.

Bà Anna Sytnik, Tổng Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu "Phòng thí nghiệm Điều phối", cho biết tổ chức này đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn tại các doanh nghiệp Nga và Việt nhằm xây dựng báo cáo mang tính tham vấn, nhấn mạnh vào 3 lĩnh vực: số hoá, dược phẩm và thương mại truyền thống. Bà cho rằng hiện nay một Việt Nam với nền kinh tế năng động vẫn chưa được biết đến đủ rộng tại Nga và có thể xem đây là thiếu sót cần phải điều chỉnh. Nghiên cứu về kinh tế Việt Nam và giới thiệu rộng rãi hơn nữa kết quả nghiên cứu là nhiệm vụ nên được tăng cường để có thể trở thành trụ cột cho hoạt động kết nối và hợp tác giữa hai nước.

Chương trình cũng dành một phiên thảo luận "Nền kinh tế Việt Nam và Nga qua lăng kính tuổi trẻ", dành cho các ý tưởng và nghiên cứu về phát triển hợp tác giữa hai nước. Tại đây, các bạn sinh viên Việt Nam đã tổ chức một “hội chợ” nhỏ về các nét văn hoá, ẩm thực truyền thống thu hút rất đông bạn bè quốc tế quan tâm, tìm hiểu.

Tuần văn hoá Việt Nam tại St.Petersburg dự kiến kéo dài đến ngày 24/5, bao gồm các hoạt động đa dạng như festival văn hoá và ngôn ngữ Việt, hội chợ sách, các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.