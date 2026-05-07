Diễu hành "Binh đoàn bất tử" tưởng niệm, tri ân chiến sĩ Việt Nam và Liên Xô

07/05/2026

Sáng 7/5/2026, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học - Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức Lễ kỷ niệm và diễu hành "Binh đoàn bất tử" nhân dịp 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026); 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) của Việt Nam. Diễu hành "Binh đoàn bất tử" là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên ở Nga cũng như nhiều quốc gia trên thế giới để tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính về những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền LB Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Các tiết mục nghệ thuật ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu đất nước do các nghệ sĩ, và học sinh hai nước Việt Nam - Nga thể hiện. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

