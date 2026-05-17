Hành trình “Về nguồn theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Lào

17/05/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đảng ủy tại Lào đã tổ chức Hành trình “Về nguồn theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại miền Trung Lào. Đây là hoạt động chính trị-văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, đồng thời là dịp để các thế hệ hôm nay soi rọi lại mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Việt-Lào, tỉnh Khammouane. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào



Hành trình “Về nguồn theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh” lần này được triển khai trong một bối cảnh chính trị đặc biệt, khi cả hai dân tộc Việt Nam và Lào vừa cùng nhau trải qua các sự kiện chính trị trọng đại, mở ra bước ngoặt phát triển mới cho mỗi nước. Về phía Việt Nam, đất nước vừa tổ chức thành công rực rỡ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng thời điểm này, Đảng và nhân dân Lào anh em cũng vừa tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa X.

Sự thành công mang tính bước ngoặt của các sự kiện chính trị cốt lõi này chính là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để hai nước triển khai mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt những nội hàm mới trong mối quan hệ vừa được nâng tầm - Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược. Đây cũng chính là bệ phóng lịch sử, là nguồn xung lực mạnh mẽ để hai quốc gia cùng nắm tay nhau, vững bước đi vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và phồn vinh của cả hai dân tộc.

Ngày 16/5, tại Khu di tích lịch sử mang tên Người ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Đảng ủy tại Lào đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương để bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại, thiên tài của dân tộc Việt Nam, người bạn lớn thân thiết của nhân dân các dân tộc Lào. Tham dự sự kiện có hơn 120 đại biểu do Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đông đảo cán bộ, đảng viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo bà con kiều bào thuộc cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào. Về phía Lào, tham dự dâng hương có đồng chí Manyuen Khinsamone, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành liên quan và cán bộ Ban quản lý Khu di tích.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhet. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Trong không khí thiêng liêng của di tích lịch sử, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu hai nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài. Người đã cùng các nhà lãnh đạo tiền bối cách mạng Lào đặt nền móng vững chắc cho liên minh chiến đấu Việt - Lào.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan không gian trưng bày tại khu di tích. Qua những hình ảnh, hiện vật quý giá và những câu chuyện xúc động về quãng thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng tại Lào với bí danh “Thầu Chín” vào những năm cuối thập niên 1920, các thành viên trong đoàn đã có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh, gian khổ cũng như tình cảm gắn bó máu thịt giữa Người với nhân dân Lào. Những minh chứng sống động ấy đã khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc trong mỗi dòng máu Việt.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Việt-Lào, tỉnh Khammouane. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào



Cũng trong ngày 16/5, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Việt-Lào tỉnh Khammouane. Trước đài tưởng niệm uy nghiêm, các đại biểu hai nước đã kính cẩn dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của hai dân tộc. Đứng trước biểu tượng hào hùng này, các đại biểu không khỏi xúc động khi ôn lại những trang sử oanh liệt, nơi các chiến sĩ hai nước đã từng kề vai sát cánh, không tiếc máu xương để đổi lấy hòa bình cho cả hai Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã tham quan, nghe giới thiệu về lịch sử khu di tích. Ngay sau chuyến tham quan, thay mặt đoàn công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã ghi sổ lưu niệm, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, chiều 15/5, trong khuôn khổ hành trình “Về nguồn theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại miền Trung Lào, đoàn công tác đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhet. Tại nơi đây, vào năm 1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến để xây dựng cơ sở cách mạng, khảo sát tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nhằm phục vụ cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc ở cả hai nước Việt Nam và Lào. Hành trình của Bác tại “Đất nước Triệu Voi” là minh chứng sống động cho lý tưởng cao đẹp vì dân, vì nước, suốt đời mưu cầu độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào; đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, cao cả.

Tại Savannakhet, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tình giúp đỡ, đồng hành và gắn vận mệnh của cách mạng Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Lào anh em, từ đó định hình và đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sau này. Cũng tại Savannakhet, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đây là vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân Lào, người đã cùng Chủ tịch Souphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam-Lào. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại này đã vượt qua mọi thử thách của thời gian, trở thành tài sản chung vô giá, một hình mẫu đặc biệt, thủy chung, son sắt có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào



Hành trình “về nguồn” lần này thực sự là một cuộc sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu sắc, mang lại những rung động mạnh mẽ từ con tim cho tất cả các thành viên tham gia. Hoạt động cũng là cơ hội lớn để tăng cường sự gắn kết, sẻ chia chặt chẽ giữa các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Lào. Đối với mỗi đảng viên, cán bộ ngoại giao, đây là dịp để bồi đắp lý tưởng cách mạng, kiên định con đường mang lại phồn vinh cho đất nước. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, đây là động lực mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư thực chất, hiệu quả, nhằm hỗ trợ nước bạn Lào phát triển vững bước trên con đường hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế. Đối với bà con kiều bào, hành trình là sợi dây thắt chặt tình cảm luôn hướng về cội nguồn quê hương, thắt chặt sự đoàn kết trong cộng đồng để cùng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống hào hùng của dân tộc.

Trong bối cảnh hai nước vừa hoàn thành thắng lợi các sự kiện chính trị lớn và nâng cấp quan hệ lên mức gắn kết chiến lược, mỗi thành viên trong đoàn càng cảm thấy vinh dự và trách nhiệm hơn bao giờ hết. Đây chính là thời điểm vàng để hai nước biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh vật chất, gắn kết chiến lược cùng nhau vững bước đi vào kỷ nguyên mới.

Sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng hậu của chính quyền các địa phương Lào, đặc biệt là tỉnh Khammouane và tỉnh Savannakhet trong suốt hành trình một lần nữa khẳng định dù thế giới có nhiều biến động phức tạp, tình nghĩa sắt son Việt-Lào vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, tiếp thêm ngọn lửa và niềm tin chiến thắng cho thế hệ hôm nay trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển mối bang giao đặc biệt giữa hai dân tộc anh em mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.