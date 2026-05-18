136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn Quảng Tây trong hành trình tìm đường cứu nước của Bác

18/05/2026

Những hình ảnh về Bác Hồ được lưu giữ tại Khu Di tích Lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chuyên gia văn hóa, lịch sử Tạ Siêu Đức (Xie Chaode) cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh có quá trình hoạt động lâu dài tại Trung Quốc, gắn với nhiều địa phương như Quảng Tây, Quảng Châu và Vân Nam. Trong thời gian này, Người vừa hoạt động cách mạng, vừa tranh thủ đào tạo lực lượng, xây dựng cơ sở cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh phong trào cách mạng Việt Nam còn non trẻ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc phải sống và hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, di chuyển liên tục để tránh sự truy bức, đồng thời bí mật vận động, tập hợp lực lượng.

Quảng Tây khi đó là nơi tập trung đông Việt kiều và nhiều lực lượng cách mạng Trung Quốc. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết nối với các tổ chức yêu nước, nghiên cứu lý luận cách mạng và tìm hiểu kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng Trung Quốc, từ đó vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Trong thời gian này, Người tham gia viết báo, biên soạn tài liệu tuyên truyền, truyền bá tư tưởng giải phóng dân tộc và góp phần đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng Việt kiều, hướng dẫn tham gia hoạt động cách mạng an toàn, đồng thời đề cao quan điểm “cách mạng phải dựa vào nhân dân”, “tất cả vì độc lập dân tộc”.

Chia sẻ về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu trú tại Liễu Châu (Quảng Tây), hướng dẫn viên tại Nhà lưu niệm Nam Dương Khách sạn Lý Tiệp (Li Jie) cho biết trong giai đoạn hoạt động tại đây, Người đã có nhiều sáng tác văn học và thơ ca, thể hiện tinh thần kiên cường và ý chí vượt qua gian khổ trong điều kiện hoạt động bí mật. Sau đó, Người chuyển sang hoạt động tại Quảng Châu, nơi gắn với nhiều hoạt động quan trọng như tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự, đào tạo cán bộ nòng cốt cho cách mạng Việt Nam.

Ông Tạ Siêu Đức cho rằng những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc không chỉ góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà còn thể hiện tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, được hình thành và vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Những dấu chân hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần kiên trì, ý chí vượt khó và tầm nhìn chiến lược của Người trong hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc./.