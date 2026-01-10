Vietnam desarrolla un nuevo ecosistema de productos turísticos en 2026

Con un crecimiento proyectado del 21% para 2025, el sector turístico vietnamita ha mostrado una recuperación robusta, consolidando su posición competitiva a nivel global, a pesar de los desafíos internacionales como la inestabilidad política y la alta inflación.

La zona turística de Trang An es un destino atractivo para quienes visitan Ninh Binh. (Foto: VNA)

Uno de los factores clave que impulsa el despegue del turismo en el país indochino es la implementación de mecanismos y políticas innovadoras, como la ampliación de la exención de visado unilateral, la introducción de visados electrónicos para todos los países y la extensión del tiempo de estancia.



Las medidas de apoyo a las empresas turísticas, como la reducción de tarifas de evaluación y la reforma de los procedimientos administrativos, también han contribuido al crecimiento del sector.

Hoi An se considera un destino ecológico y sostenible típico en Vietnam. (Foto: VNA)

Concretamente, las nuevas estrategias de promoción del turismo, que integran la cultura, el arte y los medios digitales, han mejorado significativamente la efectividad de la publicidad.

Hoi An se considera un destino ecológico y sostenible típico en Vietnam. (Foto: VNA)

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha lanzado una serie de programas de promoción en Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, la India, Australia; y ha participado en las ferias internacionales en Alemania y Reino Unido, como ITB Berlin, WTW London.



El sector turístico se centra en el desarrollo de nuevos productos y acordes con la tendencia, como turismo nocturno, de salud, rural, de golf y gastronómico, entre otros, para mejorar la experiencia, prolongar la duración de estancia y aumentar los gastos de los visitantes.

La provincia de Ninh Binh también aspira a convertirse en un destino ecológico y sostenible. (Foto: VNA)

En 2025, Vietnam recibió alrededor de 135,5 millones de turistas nacionales y 21,2 millones de turistas internacionales, con ingresos totales superiores a mil billones de VND (38,46 mil millones de dólares). El sector turístico tendrá un impacto importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente en el sector de servicios.



El objetivo para 2026 es recibir a 25 millones de turistas internacionales, atender a 150 millones de turistas nacionales y generar unos ingresos de aproximadamente 43 mil millones de dólares.



Para lograr esto, según el director de la Autoridad Nacional de Turismo, Nguyen Trung Khanh, el sector turístico se concentrará en el desarrollo del turismo sostenible, mejorará la calidad de los servicios y la formación de recursos humanos, y ampliará la promoción de mercados internacionales.



En 2026, los productos turísticos clave incluirán el turismo cultural, el ecoturismo, el turismo de playas y la exploración urbana. Además, se dará un fuerte impulso a productos innovadores, como el ecoturismo, el turismo de realidad virtual y el turismo de salud./.