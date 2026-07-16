Roadshow del pho concluye con gran final en Berlín

El Roadshow Cultural del Pho en Europa 2026 culminó en Berlín tras recorrer seis países, promoviendo la gastronomía vietnamita y la diplomacia cultural.

El Roadshow Cultural del Pho en Europa 2026 culminó en Berlín tras recorrer seis países, promoviendo la gastronomía vietnamita y la diplomacia cultural.

La emblemática sopa de fideos vietnamita pho devino gran protagonsita protagonista en Berlín la víspera, cuando el Roadshow Cultural del Pho en Europa 2026 concluyó una gira de tres semanas por seis países destinada a promocionar la riqueza gastronómica de Vietnam y fortalecer los lazos culturales a través de la cocina.

Tras recorrer más de cuatro mil kilómetros por Europa, el programa celebró su última parada en el restaurante Viet Pho, en la capital alemana.

El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, interviene en la cita. Foto: Thu Hang - VNA

Al intervenir en la cita, el embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, expresó su satisfacción por apoyar una iniciativa de gran significado cultural y destacó que el programa en Berlín se celebró en el Centro Dong Xuan, un lugar emblemático que refleja la exitosa integración de la comunidad vietnamita y su contribución al paisaje multicultural de la ciudad.

El diplomático agradeció a We Love Pho por incluir Berlín en la gira y por traer a destacados artesanos culinarios vietnamitas para presentar la auténtica gastronomía vietnamita al público local.

Los visitantes pudieron degustar pho tradicional de carne de res y pollo, junto con una selección de platos representativos de las tres regiones culinarias de Vietnam.

Chef Le Thi Thiet (segunda desde la izquierda) con el equipo de chefs vietnamitas. Foto: Thu Hang - VNA

Le Thi Thiet, vicepresidenta de la Asociación de Cultura Gastronómica de Vietnam y presidenta de la Asociación de Cultura Gastronómica de Ninh Binh, afirmó que eventos como este roadshow contribuyen a profundizar la apreciación de este plato y a fortalecer los vínculos con la cocina vietnamita.

Describió el pho como una poderosa forma de diplomacia gastronómica que conecta a las personas, y señaló que estas iniciativas ayudan a promover la identidad cultural de Vietnam a través de la comida, al tiempo que inspiran a los chefs a preservar, enriquecer y transmitir las tradiciones culinarias nacionales.

Tras recorrer más de cuatro mil kilómetros por Europa, el programa celebró su última parada en el restaurante Viet Pho, en la capital alemana. Foto: Thu Hang - VNA

Entre los invitados estuvo Ngo The Duc, propietario de una cadena de 15 restaurantes en Alemania, varios de ellos incluidos en la Guía Michelin. Consideró que el evento era el primero de su tipo celebrado en Berlín y una oportunidad poco común para aprender técnicas auténticas de preparación de platos vietnamitas directamente de chefs expertos.

Phan Van Son, propietario del restaurante Złoty Smok en Stargard (Polonia), quien viajó junto con la delegación gastronómica desde Polonia hasta Alemania, afirmó que el programa ofreció a los propietarios de restaurantes una valiosa plataforma para intercambiar experiencias y promover aún más el pho y la gastronomía vietnamita en Europa.

Tras 30 años de actividad en el sector de la restauración en Polonia, Van Son señaló que esta experiencia permitió a sus chefs perfeccionar sus técnicas culinarias y adaptar mejor los platos vietnamitas auténticos a los gustos locales.

Banh xeo (panqueque vietnamita), un plato muy apreciado. Foto: Thu Hang - VNA

El Roadshow Cultural del Pho en Europa 2026, celebrado del 26 de junio al 15 de julio, fue organizado conjuntamente por We Love Pho Europe y la Asociación de Cultura Gastronómica de Ninh Binh, con el apoyo del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero y seis embajadas vietnamitas en Europa.

La iniciativa reunió a ocho destacados chefs y expertos culinarios vietnamitas, quienes presentaron el pho y otros platos tradicionales en ocho destinos: Praga, Varsovia, Trnava, Bratislava, Viena, Budapest, Bochum y Berlín. Cada escala puso de relieve una faceta diferente del patrimonio gastronómico de Vietnam, al tiempo que fomentó intercambios profesionales y debates sobre el futuro de la cocina vietnamita.

Los organizadores señalaron que el mayor logro del roadshow fue fortalecer la cooperación entre asociaciones vietnamitas, empresas, restaurantes, expertos culinarios, misiones diplomáticas vietnamitas y socios internacionales.

El evento atrajo a unos 200 asistentes. Foto: Thu Hang - VNA

Según Cao Hong Vinh, representante de We Love Pho, el programa logró consolidar el pho como un puente cultural que conecta Vietnam con el público internacional y crear una red de personas comprometidas con la preservación y promoción del patrimonio gastronómico vietnamita.

La organización también lanzó oficialmente la Semana Europea del Pho 2026, prevista del 7 al 13 de diciembre, con el objetivo de convertir este evento en una celebración a escala continental, en la que restaurantes, empresas y amantes del pho se conviertan en embajadores de la cultura vietnamita a través de sus propios establecimientos./.

Por VNA/VNP