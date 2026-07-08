Rollo Thanh Tri: quintaesencia culinaria de Hanói

08/07/2026

Ligero, delicado y profundamente ligado a la antigua tierra imperial, el rollo de arroz al vapor Thanh Tri ha sido durante mucho tiempo uno de los sabores más representativos de la gastronomía de Hanói. La inscripción del oficio de elaboración del plato en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, en marzo de 2026, no solo reconoce el valor de una tradición centenaria, sino que también reafirma la vitalidad perdurable de la esencia culinaria de la capital vietnamita en la vida contemporánea.

Los rollitos de arroz al vapor Thanh Tri, preparados por los habitantes del pueblo homónimo, se han convertido en un plato típico del desayuno en Hanói. Foto: Khanh Long/VNP

Una hábil artesana de una aldea tradicional superpone meticulosamente las capas de papel de arroz, una tarea que requiere años de técnica y experiencia. Foto: Khanh Long/VNP

A diferencia de muchas otras variedades de rollos de arroz al vapor rellenos, el Thanh Tri conserva su carácter austero y elegante. Se elabora a partir de arroz blanco finamente molido, cuya masa se extiende cuidadosamente sobre una tela tensada colocada encima de una olla de agua hirviendo para formar láminas muy delgadas y suaves. Obtener una textura perfecta exige experiencia, precisión y un control constante del fuego. Tradicionalmente, se sirve frío y se acompaña con cha que (salchicha vietnamita de cerdo aromatizada con canela), cebolla frita y salsa de pescado agridulce, una combinación que ofrece un sabor delicado y, al mismo tiempo, lleno de matices.

La señora Nguyen Ly y su sencillo pero siempre encendido espacio para cocinar en la aldea de Thanh Tri han prosperado durante casi 40 años. Foto: Khanh Long/VNP

Antiguamente asociado a los vendedores ambulantes que recorrían las calles y callejuelas de Hanói con sus tradicionales puestos de carga, este preparado sigue siendo hoy una elección habitual entre los habitantes de la ciudad y una atractiva experiencia culinaria para visitantes internacionales.

Artesanos compiten en un concurso de elaboración de pasteles durante la ceremonia en la que se anunció el reconocimiento del plato como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Foto: Khanh Long/VNP