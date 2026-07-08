Rollo Thanh Tri: quintaesencia culinaria de Hanói
Ligero, delicado y profundamente ligado a la antigua tierra imperial, el rollo de arroz al vapor Thanh Tri ha sido durante mucho tiempo uno de los sabores más representativos de la gastronomía de Hanói. La inscripción del oficio de elaboración del plato en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, en marzo de 2026, no solo reconoce el valor de una tradición centenaria, sino que también reafirma la vitalidad perdurable de la esencia culinaria de la capital vietnamita en la vida contemporánea.
Dentro del mapa gastronómico de Hanói, el rollo de arroz al vapor Thanh Tri ocupa un lugar singular por su sencillez y refinamiento. Originario de la aldea de Thanh Tri, hoy perteneciente al barrio de Vinh Hung, el plato ha acompañado la vida de los habitantes de la antigua capital durante generaciones.
A diferencia de muchas otras variedades de rollos de arroz al vapor rellenos, el Thanh Tri conserva su carácter austero y elegante. Se elabora a partir de arroz blanco finamente molido, cuya masa se extiende cuidadosamente sobre una tela tensada colocada encima de una olla de agua hirviendo para formar láminas muy delgadas y suaves. Obtener una textura perfecta exige experiencia, precisión y un control constante del fuego. Tradicionalmente, se sirve frío y se acompaña con cha que (salchicha vietnamita de cerdo aromatizada con canela), cebolla frita y salsa de pescado agridulce, una combinación que ofrece un sabor delicado y, al mismo tiempo, lleno de matices.
Antiguamente asociado a los vendedores ambulantes que recorrían las calles y callejuelas de Hanói con sus tradicionales puestos de carga, este preparado sigue siendo hoy una elección habitual entre los habitantes de la ciudad y una atractiva experiencia culinaria para visitantes internacionales.
La reciente inscripción del oficio de su elaboración en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional abre nuevas oportunidades para preservar y promover los valores de esta especialidad tradicional, vinculándolos al desarrollo turístico y a la difusión de la cultura de la capital.
Más que un simple plato, el rollo de arroz al vapor Thanh Tri representa la convergencia de la artesanía popular, la memoria urbana y la elegancia característica de Hanói. Se trata de un sabor emblemático que continúa conservándose y transmitiéndose para acompañar el ritmo de la vida contemporánea y proyectar la riqueza cultural vietnamita hacia el futuro./.
Por: Khanh Long/VNP