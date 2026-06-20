Gastronomía vietnamita acerca su riqueza cultural al público sudafricano

Comensales quedan cautivados por platos culinarios vietnamitas. (Fuente: VNA)

Si bien platos emblemáticos como el pho y los rollitos fritos han contribuido a posicionar la cocina vietnamita en el escenario internacional, el evento fue concebido para ofrecer una visión más amplia de su diversidad culinaria y acercar a los asistentes a las múltiples tradiciones gastronómicas que recorren Vietnam de norte a sur.



Durante la inauguración, el embajador de Vietnam en Sudáfrica, Hoang Sy Cuong, destacó la capacidad de la gastronomía para unir a las personas y fomentar el entendimiento mutuo. En este sentido, recordó que la expresión vietnamita “¿Ya has comido arroz?”, utilizada habitualmente como saludo, simboliza la hospitalidad, el afecto y los fuertes vínculos familiares presentes en la cultura del país.



La actividad contó con la participación activa de funcionarios, empleados y familiares de las representaciones vietnamitas en Sudáfrica, así como de miembros de la comunidad vietnamita residente en ese país. Gracias a este esfuerzo colectivo, se preparó una variada selección de platos, incluidas opciones vegetarianas, con el propósito de respetar las distintas creencias religiosas y preferencias alimentarias de los asistentes.



Los invitados disfrutaron de un recorrido culinario por las tres regiones de Vietnam, con especialidades como pho de res y de pollo, cha ca La Vong (pescado marinado a la parrilla), y banh mi. Cada preparación reflejó la diversidad cultural y la identidad de una nación reconocida por su hospitalidad y riqueza tradicional.

El embajador de Vietnam en Sudáfrica, Hoang Sy Cuong, en el evento. (Fuente: VNA)

El éxito del evento quedó patente en las impresiones de los participantes. Roschelle Botes afirmó que, aunque nunca había visitado Vietnam ni probado su gastronomía, quedó gratamente sorprendida por el sabor del pho y por la cálida acogida recibida, lo que le permitió acercarse a la cultura vietnamita a través de su cocina.



Por su parte, Andrea Kuhn, representante del Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, destacó el valor de recibir explicaciones directas de quienes elaboraron los platos y consideró que la numerosa asistencia constituye una clara muestra del creciente interés que despierta la gastronomía vietnamita en el país africano.



Más que una simple experiencia culinaria, Vietnam Cuisine Day 2026 sirvió para proyectar la imagen de un Vietnam abierto, acogedor y orgulloso de su identidad cultural, además de contribuir al fortalecimiento de los lazos de amistad y entendimiento entre los pueblos de Vietnam y Sudáfrica./.