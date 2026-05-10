Rollitos frescos de Saigón: “embajador” gastronómico del sur de Vietnam

10/05/2026

En el vibrante universo de la gastronomía asiática, célebre por sus sabores intensos y el uso generoso de especias, los rollitos frescos de Saigón (goi cuon Sai Gon) emergen como un auténtico “embajador” cultural, portador de una elegancia sutil y una belleza depurada.

Rollitos frescos de Saigón: una refrescante obra maestra culinaria con una delicada combinación de ingredientes frescos, servidos con dos salsas especiales: salsa cremosa de cacahuete y una sabrosa salsa de pescado fermentado. Foto: Nguyen Luan/VNP

Lejos del fuego y de las frituras, este plato rinde homenaje a la pureza de los ingredientes. A través de la fina lámina de papel de arroz, translúcida como el cristal, se revela una armonía visual: el rojo brillante de los camarones, el blanco marfil de la panceta y el verde intenso de las hierbas tropicales.

La experiencia alcanza su plenitud con la salsa, el alma de la cocina vietnamita. Ya sea la mezcla suave de pasta de soja con mantequilla de cacahuete, de textura cremosa y sabor equilibrado, o el intenso “mam nem” (un tipo de salsa de pescados), fermentado con piña, ajo y chile, que despliega notas ácidas, saladas, dulces y picantes. Degustar unos rollitos frescos de Saigón es mucho más que comer: es descubrir un instante de frescura y equilibrio, donde tradición y sabor se unen en una invitación cálida a la cultura vietnamita./.

ALGUNAS DIRECCIONES PARA DISFRUTAR ROLLITOS FRESCOS DE SAIGÓN:



1. Bep cuon Saigón

Dirección: 76 Vo Van Tan, Ciudad Ho Chi Minh 2. Goi cuon Minh Bui Vien

Dirección: 84/32 Bui Vien, Ciudad Ho Chi Minh 3. Ba Dzu, restaurante de rollitos frescos en Saigón

Dirección: 26/26 Do Quang Dau, Ciudad Ho Chi Minh



Por: Nguyen Luan/VNP

