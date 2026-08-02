Hu tieu Nam Vang

02/08/2026

En el proceso de formación y desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, la gastronomía ha sido siempre una de las expresiones más representativas de la apertura y el espíritu integrador de esta gran urbe vietnamita. Entre los platos que mejor reflejan esa riqueza cultural destaca el hu tieu Nam Vang (sopa de fideos al estilo Phnom Penh), una especialidad que simboliza el encuentro de diversas tradiciones culinarias de la región.

Originario de la comunidad china y enriquecido por influencias camboyanas, el hu tieu Nam Vang fue adoptado, adaptado y perfeccionado por los vietnamitas hasta convertirse en parte inseparable de la cultura gastronómica del sur de Vietnam. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

La singularidad de este plato reside en su caldo claro y delicadamente dulce, preparado a partir de huesos de cerdo cocidos a fuego lento, combinados con camarones y calamar secos. Los fideos de arroz, suaves y ligeramente elásticos, se combinan armoniosamente con una variedad de ingredientes, como carne de cerdo picada, carne magra e hígado de cerdo, huevos de codorniz y camarones cocidos, creando un sabor intenso y equilibrado sin resultar pesado.

El caldo transparente, acompañado de un hueso de tuétano y coronado con ajo frito dorado, desprende un aroma irresistible. Foto: Nguyen Luan/VNP

A ello se suman los acompañamientos frescos, entre ellos brotes de soja, lechuga, crisantemo comestible, limón y ají fresco, que aportan frescura y equilibrio al conjunto. Esta combinación refleja una característica esencial de la cocina vietnamita: la búsqueda constante de la armonía entre sabores, aromas y texturas.

El hu tieu Nam Vang puede disfrutarse de dos maneras. La versión tradicional se sirve con caldo, mientras que la variante seca se presenta mezclada con una salsa concentrada y acompañada por un cuenco aparte de caldo caliente.



El hu tieu Nam Vang combina camarones, huevos de codorniz, hígado y carne de cerdo en una armoniosa fusión de sabores que refleja el encuentro entre distintas tradiciones culinarias. Foto: Nguyen Luan/VNP

El hu tieu Nam Vang puede disfrutarse de dos maneras. La versión tradicional se sirve con caldo, mientras que la variante seca se presenta mezclada con una salsa concentrada y acompañada por un cuenco aparte de caldo caliente. Ya sea en pequeños establecimientos populares o en restaurantes de mayor categoría, este plato conserva intacto su atractivo gracias a su sabor distintivo y a la historia de intercambio cultural que encierra.

Hoy en día, el hu tieu Nam Vang no solo forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de Ciudad Ho Chi Minh, sino que también se ha convertido en una de las experiencias gastronómicas más apreciadas por los visitantes internacionales que desean descubrir los sabores auténticos de Vietnam.



Por VNP/Nguyen Luan

