La sutil elegancia de la cultura del té vietnamita

25/05/2026

Lejos de lo estridente o lo ostentoso, la cultura del té en Vietnam se manifiesta con discreción en cada hogar, en los rincones de las calles y en pequeñas teterías escondidas en el corazón de la ciudad. En medio del ritmo moderno, el arte de degustar el aroma, más que simplemente beber, se está convirtiendo en una forma de recuperar el equilibrio, donde cada taza de té no solo sacia la sed, sino que conecta a las personas y preserva valores duraderos.

El espacio de una pequeña tetería en el corazón de Hanói ofrece una sensación de calma y serenidad. FOTO: VIET CUONG/VNP

Pequeñas teterías, grandes historias de conexión



Una tarde en Hanói, en la quietud de una tetería escondida en una calle estrecha, el aroma del té se difunde suavemente en el aire. Mesas de madera rústica, teteras de barro, algunas ramas de flores frescas y una música tenue bastan para invitar a detenerse tras una larga jornada.

El sitio del té, donde se conectan historias y personas. FOTO: VIET CUONG/VNP



Nguyen Thanh Huyen, una experimentada maestra del té, sirve lentamente mientras comparte: “Al tomar un sorbo de té, lo primero que se percibe no es el sabor, sino el aroma. Llega ligero, casi imperceptible; luego aparecen el amargor, la astringencia o la suavidad. Y al final, lo que permanece es la emoción”; habla como quien describe un viaje sensorial más que una bebida.



En ese espacio, cada visitante parece traer su propia historia. Algunos buscan silencio; otros, encuentros con amigos o socios. Pero todos coinciden en algo: detener el tiempo junto a una taza de té.

En la tetería Ai Tra, su propietaria, Bac, apuesta por una estética sencilla pero coherente: preservar la esencia natural del té vietnamita. “Utilizamos teteras de Bat Trang, muebles de madera, plantas… para que los clientes se sientan lo más cerca posible de la naturaleza”, explica. Los tés provienen de regiones reconocidas como Ha Giang, Son La o Lai Chau, donde se conservan los sabores más auténticos de la tierra y el clima.

Cada taza de té presenta un matiz distinto, lo que permanece no es solo el dulzor final, sino una sensación de relajación que se expande. FOTO: VIET CUONG/VNP

“Al tomar un sorbo de té, lo primero que se percibe no es el sabor, sino el aroma. Llega ligero, casi imperceptible; luego aparecen el amargor, la astringencia o la suavidad. Y al final, lo que permanece es la emoción”. Aquí, el té no solo se bebe: también se experimenta. Desde la primera infusión con agua a unos 95 grados, cuando las hojas se despliegan lentamente, hasta las siguientes, cada taza revela matices distintos. Pero lo que realmente queda no es solo el dulzor final, sino una sensación de calma que se expande.

De la taza cotidiana a la profundidad cultural En Vietnam, el té no pertenece únicamente a espacios refinados, está presente en todos los ámbitos de la vida. Desde conversaciones formales hasta el té callejero, forma parte del pulso cotidiano: sencillo, pero persistente.



Según el maestro del té Nguyen Ngoc Tuan, hoy los jóvenes muestran un renovado interés por esta infusión, aunque desde enfoques más contemporáneos. Aun así, la esencia de la cultura del té vietnamita permanece intacta: sencillez, armonía y una valoración de las personas por encima de las formas. La tradición resume el arte del té en seis elementos: “Primero el agua, segundo el té, tercero la preparación, cuarto la tetera, quinto el espacio y sexto la música”. El espacio puede ser un porche, un templo o un rincón sereno; la música, los sonidos de la naturaleza o de la vida cotidiana. Todo se entrelaza para crear una experiencia completa.

El sitio del té, donde se conectan historias y personas. FOTO: VIET CUONG/VNP

Quien prepara la bebida desempeña un papel fundamental. No solo conoce el té, sino que sabe elegir el agua, la tetera, el momento y el entorno adecuados. Porque, como dice el saber tradicional, “el agua es la madre del té”; solo cuando es la correcta, el aroma y el sabor pueden revelarse plenamente.

Los estudios indican que la cultura del té vietnamita tiene raíces profundas, ya presente en la poesía de la dinastía Ly (1010-1225), y desarrollada en múltiples formas: desde el té popular hasta el de las élites intelectuales. Aunque ha recibido influencias externas, conserva su identidad propia: sin excesiva ritualización, más cercana a la naturalidad y a la experiencia sensorial.

Espacio decorativo de estilo del té vietnamita. FOTO: VIET CUONG/VNP

Hoy, junto al té tradicional, ganan popularidad variedades aromatizadas con jazmín, loto o frutas, que añaden nuevas capas emocionales a la degustación. Sin embargo, el espíritu esencial no cambia: beber té como forma de conectar con los demás y con uno mismo.



Por ello, una taza de té no es solo una bebida. Es una pausa en medio del ritmo de la vida, un espacio donde reencontrar el equilibrio. Como su fragancia sutil, la cultura del té vietnamita no busca imponerse, pero posee la profundidad suficiente para permanecer en la memoria, en las emociones y en la forma en que los vietnamitas viven cada día./.

Por VNP/ Bich Van - Fotos: Viet Cuong

