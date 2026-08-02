Pho de Hanoi: Del patrimonio cultural a un activo de propiedad intelectual

02/08/2026

Hanoi lanzó un concurso para crear productos culturales inspirados en el pho, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, con el fin de promover la innovación y la economía creativa.

Desde los modestos puestos ambulantes que recorrían las calles del casco antiguo de Hanoi hace más de un siglo hasta su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo) ha recorrido un largo camino para convertirse en un símbolo de la gastronomía vietnamita.



Hoy, esta especialidad no solo es vista como un legado que debe preservarse, sino también como un recurso cultural capaz de generar nuevos valores económicos y sociales en el marco de la economía creativa.





El tradicional puesto de pho al hombro, uno de los símbolos de la cultura gastronómica de Hanói. Foto: Cong Dat/VNP

Con este enfoque, Hanoi lanzó el concurso “Creación de propiedad intelectual cultural a partir del patrimonio cultural inmaterial del Pho de Hanoi”, una iniciativa destinada a promover nuevas formas de expresión del patrimonio mediante el diseño, la tecnología y la comunicación digital.





Un chef prepara pho de pollo para los clientes en un restaurante de pho en la zona urbana de Linh Dam, Hanoi. Foto: VNA

Según documentos históricos, el pho apareció en Hanoi a principios del siglo XX como resultado de la interacción cultural y la creatividad de la comunidad urbana. Durante más de cien años, este plato ha acumulado un valioso sistema de conocimientos populares relacionados con los ingredientes, las técnicas de elaboración, las formas de degustación y los oficios tradicionales transmitidos entre generaciones.



El escritor Thach Lam describió al pho como “un regalo especial de Hanoi”, una expresión que no solo destaca su sabor, sino también el espacio cultural asociado al estilo de vida de los habitantes de la capital.



El pho de ternera de Hanói, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía vietnamita, goza de reconocimiento internacional. Foto: VNP



El 9 de agosto de 2024, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo incluyó los “Conocimientos populares del Pho de Hanoi” en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este reconocimiento abrió una nueva etapa, en la que el desafío no es únicamente conservar el patrimonio, sino encontrar formas innovadoras para que siga presente en la vida contemporánea.



El concurso representa un nuevo enfoque al aplicar por primera vez el concepto de propiedad intelectual cultural (IP cultural) a un patrimonio gastronómico de Hanoi. En lugar de limitarse a la preservación tradicional, la iniciativa fomenta la creación de productos culturales como ilustraciones, fotografías, vídeos digitales, sistemas de identidad visual, productos de comunicación y otras expresiones creativas inspiradas en el pho.



Nguyen Thanh Loi, subdirector de la Agencia de Prensa, Radio y Televisión de Hanoi, afirmó que preservar el pho de Hanoi significa proteger no solo un plato tradicional, sino también los valores culturales que forman la identidad de la capital.



Según el experto, un patrimonio solo puede mantenerse vivo cuando la comunidad continúa creando sobre la base del respeto a sus valores originales. La innovación permite que el patrimonio sea transmitido a nuevas generaciones y amplíe su influencia hacia sectores como el turismo, la educación, la promoción de la imagen local y las industrias culturales.



El pho es considerado por muchos vietnamitas como el desayuno por excelencia. Foto: VNP



La creación de propiedad intelectual cultural, explicó, no implica comercializar o modificar el patrimonio, sino contar nuevas historias mediante herramientas contemporáneas. Un plato de pho puede convertirse en inspiración para marcas culturales, personajes animados, productos turísticos, experiencias interactivas o artículos de recuerdo, ampliando así su valor más allá del ámbito gastronómico.



Esta orientación coincide con las políticas nacionales sobre innovación, transformación digital y desarrollo de la economía privada, que promueven la creación de marcas y activos intelectuales vinculados a los valores culturales.



El pho, uno de los platos más representativos de la gastronomía de Hanói, es una de las especialidades más apreciadas por los visitantes internacionales. Foto: VNP



Desde el sector empresarial, Morimoto Junichi, director de Marketing de la empresa Acecook Vietnam, destacó que el concurso contribuye a despertar el orgullo de los jóvenes hacia un “patrimonio vivo” y les ofrece la oportunidad de convertirse en nuevos embajadores para difundir el valor de este plato dentro y fuera del país.



Los expertos consideran que Vietnam puede aprender de otros países que han construido ecosistemas creativos alrededor de sus patrimonios mediante marcas, derechos de imagen, productos culturales y experiencias turísticas.



El pho ofrece una amplia variedad de carnes, para que cada comensal pueda elegir la que mejor se adapte a sus preferencias. Foto: VNP

Más allá de un concurso creativo, la iniciativa de Hanoi refleja un cambio en la visión sobre el patrimonio: de un objeto que necesita ser protegido a un recurso cultural capaz de generar innovación, fortalecer la identidad nacional y contribuir al desarrollo de las industrias culturales de Vietnam./.

- VNA/VNP -