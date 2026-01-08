Báo Ảnh Việt Nam

Lanzan producto turístico “Paseo a caballo para descubrir el Extremo Norte de Tuyen Quang”

El producto turístico “Paseo a caballo para descubrir el Extremo Norte de Tuyen Quang” se presentó oficialmente el 2 de enero   en la aldea Then Pa, comuna de Lung Cu de la localidad, atrayendo a numerosos residentes y turistas nacionales e internacionales.

El evento, enmarcado en el ambiente festivo de los primeros días del año, contó con la presencia de Hau A Lenh, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité partidista de Tuyen Quang, junto a representantes de empresas turísticas.

El producto turístico “Paseo a caballo para descubrir el Extremo Norte de Tuyen Quang” se presenta en la aldea Then Pa, comuna de Lung Cu (Fuente: VNA)

 

Durante la jornada, la comuna se llenó de actividad: los visitantes recorrieron las rutas de acceso a la aldea mientras los caballos, cuidadosamente preparados, destacaban como símbolo de la identidad cultural de esta región fronteriza.

En su intervención, Hau A Lenh destacó que la iniciativa responde a una estrategia de desarrollo turístico sostenible. “No solo ofrece una experiencia única a los visitantes, sino que también contribuye a preservar los valores culturales tradicionales y a generar oportunidades económicas para la población local, consolidando una marca turística propia del Extremo Norte de Tuyen Quang”, señaló.

El nuevo producto combina naturaleza y cultura local. Los turistas pueden montar a caballo por rutas fronterizas, atravesar campos y aldeas, y contemplar la majestuosidad de las montañas y la tranquilidad de la vida rural. La experiencia permite disfrutar plenamente de la belleza virgen y auténtica de esta región.

 El producto turístico “Paseo a caballo para descubrir el Extremo Norte de Tuyen Quang” se presenta en la aldea Then Pa, comuna de Lung Cu (Fuente: VNA)

 

Según Duong Ngoc Duc, secretario del Comité del Partido de la comuna de Lung Cu, el proyecto busca diversificar la oferta turística, aumentar los ingresos de los habitantes y promover la imagen de Lung Cu ante visitantes nacionales e internacionales.

Tras la ceremonia, los participantes probaron la experiencia de montar a caballo. Los comentarios destacaron la seguridad, originalidad y atractivo del producto, que promete convertirse en un nuevo punto de referencia turístico del Extremo Norte de Tuyen Quang./.

VNA/VNP

