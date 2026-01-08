Lanzan producto turístico “Paseo a caballo para descubrir el Extremo Norte de Tuyen Quang”

El evento, enmarcado en el ambiente festivo de los primeros días del año, contó con la presencia de Hau A Lenh, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité partidista de Tuyen Quang, junto a representantes de empresas turísticas.

El producto turístico “Paseo a caballo para descubrir el Extremo Norte de Tuyen Quang” se presenta en la aldea Then Pa, comuna de Lung Cu (Fuente: VNA)

Durante la jornada, la comuna se llenó de actividad: los visitantes recorrieron las rutas de acceso a la aldea mientras los caballos, cuidadosamente preparados, destacaban como símbolo de la identidad cultural de esta región fronteriza.

En su intervención, Hau A Lenh destacó que la iniciativa responde a una estrategia de desarrollo turístico sostenible. “No solo ofrece una experiencia única a los visitantes, sino que también contribuye a preservar los valores culturales tradicionales y a generar oportunidades económicas para la población local, consolidando una marca turística propia del Extremo Norte de Tuyen Quang”, señaló.

El nuevo producto combina naturaleza y cultura local. Los turistas pueden montar a caballo por rutas fronterizas, atravesar campos y aldeas, y contemplar la majestuosidad de las montañas y la tranquilidad de la vida rural. La experiencia permite disfrutar plenamente de la belleza virgen y auténtica de esta región.

Según Duong Ngoc Duc, secretario del Comité del Partido de la comuna de Lung Cu, el proyecto busca diversificar la oferta turística, aumentar los ingresos de los habitantes y promover la imagen de Lung Cu ante visitantes nacionales e internacionales.

Tras la ceremonia, los participantes probaron la experiencia de montar a caballo. Los comentarios destacaron la seguridad, originalidad y atractivo del producto, que promete convertirse en un nuevo punto de referencia turístico del Extremo Norte de Tuyen Quang./.

