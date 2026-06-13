Vietnam et Japon renforcent leur coopération énergétique

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hoang Long, a reçu le 12 juin à Hanoï Atsuhiko Hirano, directeur général et vice-président exécutif du groupe japonais Idemitsu Kosan Co., Ltd. (IKC).

À cette occasion, Nguyen Hoang Long a exprimé le souhait qu’Idemitsu poursuive une coopération étroite avec ses partenaires vietnamiens dans le secteur de l’énergie, en mettant à profit son expérience internationale, sa capacité financière ainsi que son savoir-faire technologique.

Le vice-ministre a salué les efforts déployés par Idemitsu pour garantir l’approvisionnement en pétrole brut du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, en particulier dans un contexte marqué par les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Il a également invité le groupe japonais à valoriser davantage son rôle d’actionnaire stratégique et à renforcer sa coordination avec les autres partenaires afin de s’adapter rapidement aux évolutions de la situation géopolitique, contribuant ainsi à assurer un approvisionnement stable et durable en pétrole brut pour la raffinerie.

Concernant le développement des activités d’exploration et de production, Nguyen Hoang Long a encouragé Idemitsu à étudier les opportunités offertes par les appels d’offres lancés par le Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie, conformément à la législation vietnamienne en vigueur.

Pour sa part, Atsuhiko Hirano a présenté un aperçu des activités d’Idemitsu au Vietnam. Fondée en 1911, l’entreprise figure parmi les premières compagnies pétrolières internationales à avoir investi sur le marché vietnamien dès le début des années 1990.

Sa filiale locale, Idemitsu Vietnam Co., a été créée et est entrée en activité en octobre 2023 afin de renforcer l’accompagnement des projets en cours. Selon lui, l’entreprise continue d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement, notamment dans la recherche et le développement liés à la transition énergétique et à l’objectif de neutralité carbone.

Le dirigeant japonais a également exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce ainsi que des organismes compétents dans la mise en œuvre des projets existants et le développement de nouveaux investissements dans le secteur énergétique, contribuant ainsi au renforcement des relations économiques entre le Vietnam et le Japon. – VNA/VI