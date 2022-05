Le vice-PM Le Minh Khai participera à la prochaine réunion du Forum économique mondial

À l'invitation du professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), le vice-Premier ministre Le Minh Khai participera à la 52e réunion annuelle du WEF du 23 au 24 mai à Davos, en Suisse.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information, l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a rappelé que depuis l’établissement des relations en 1989, la coopération entre le Vietnam et le WEF s’était développée dans dives domaines.

L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai



Selon l’ambassadrice, la prochaine réunion du WEF, qui devra se tenir du 22 au 26 mai, réunira près de 2.500 dirigeants de nombreux pays, organisations internationales, sociétés, ONG, ainsi que des experts. Elle vise à trouver des solutions aux défis les plus pressants du monde, dont la pandémie mondiale.

Pour le Vietnam, l’événement sera l'occasion de présenter directement aux dirigeants d'autres pays, aux organisations internationales, aux entreprises et aux grands investisseurs du monde ses stratégies de développement socio-économique dans la nouvelle période, ainsi que son ferme engagement à soutenir et à promouvoir la coopération multilatérale.



La participation à la réunion montre que le Vietnam devient un partenaire actif de la communauté internationale dans les efforts visant à façonner l'avenir, et qu’il est une destination pour les entreprises mondiales, a déclaré Le Thi Tuyet Mai.



Selon l’ambassadrice, durant son séjour en Suisse, le vice-Premier ministre Le Minh Khai aura également des rencontres bilatérales et des séances de travail avec certaines organisations internationales à Genève. -VNA/VI