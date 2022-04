Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu mercredi, 13 avril, une conversation téléphonique avec le professeur Klaus Schwab, président fondateur et directeur général du Forum économique mondial (WEF).

Le PM Pham Minh Chinh s’entretient au téléphone avec le président fondateur du WEF.

Le Premier ministre a exhorté le WEF à aider le Vietnam à perfectionner les institutions, à restructurer les moteurs de croissance, à devenir une économie verte et durable, à accélérer le processus de transition numérique et à former les ressources humaines qualifiées.

Il a également demandé au WEF d’aider le Vietnam à attirer les investissements et les financements des sociétés membres du WEF, en particulier dans les domaines de la haute technologie, de la transformation énergétique, de la transformation numérique, du développement des infrastructures, etc.

Investir dans le développement humain est une décision judicieuse qui permettra au Vietnam de devenir un concepteur de l’avenir du monde, a déclaré Klaus Schwab.

Le Vietnam est une destination de choix pour les membres et les partenaires du WEF, a-t-il indiqué. Il a promis d’aider le Vietnam à atteindre ses objectifs socioéconomiques et proposé de signer de nouveaux accords pour créer un cadre de coopération substantiel et efficace dans un avenir proche.

Il a invité le Premier ministre, Pham Minh Chinh, à prononcer un discours lors du Forum annuel de Davos, qui se tiendra du 22 au 26 mai prochain.

La participation du Vietnam, ainsi que des dirigeants d'autres pays, des organisations internationales et des entreprises mondiales contribuera à donner des idées, la stratégie et la politique dans la période actuel, a-t-il souligné.