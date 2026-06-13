Soutien aux familles et élèves défavorisés à Diên Biên

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, s’est rendue le 12 juin dans la province de Diên Biên pour remettre des dons à des familles bénéficiaires de politiques sociales, à des personnes méritantes envers la Révolution ainsi qu’à des élèves en situation difficile.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, remet des cadeaux à des élèves en situation difficile de la province de Diên Biên. Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, elle s’est félicitée des résultats enregistrés par la province dans son développement socio-économique ces dernières années. Elle a salué les efforts constants des autorités locales pour mettre en œuvre les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services à la nation, des familles bénéficiaires de politiques sociales, des ménages pauvres, des minorités ethniques et des enfants défavorisés.

À l’heure où le pays se prépare à commémorer le 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947 – 27 juillet 2026), la remise de ces dons revêt une signification particulière, a-t-elle déclaré. Cette initiative traduit la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, tout en apportant un encouragement concret aux élèves confrontés à des difficultés dans leur parcours scolaire.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, remet des cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales, à des personnes méritantes envers la Révolution de la province de Diên Biên. Photo: VNA

Nguyên Thi Thanh a exprimé le souhait que les familles bénéficiaires de politiques sociales continuent de faire vivre les traditions révolutionnaires et servent d’exemple aux jeunes générations. Elle les a également encouragées à sensibiliser leurs descendants au respect des orientations du Parti et des lois de l’État, contribuant ainsi au développement d’une province de Diên Biên plus prospère et plus moderne.

Elle a appelé les autorités provinciales à poursuivre efficacement les politiques en faveur des personnes méritantes, à améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables et à accorder une attention particulière à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones reculées, les régions peuplées de minorités ethniques et les secteurs frontaliers. Selon elle, chaque enfant doit bénéficier des conditions nécessaires pour apprendre et se développer pleinement.

S’adressant aux élèves présents, la vice-présidente de l’Assemblée nationale a souligné qu’ils représentaient l’avenir de leur province et du pays. Elle les a encouragés à poursuivre leurs études avec sérieux, à cultiver de bonnes valeurs morales et à nourrir l’ambition de surmonter les difficultés afin de devenir des citoyens utiles à la société.

À cette occasion, la délégation a remis 500 cadeaux à des familles de personnes méritantes, à des invalides de guerre et à des anciens combattants malades. Elle a également offert 500 stylos électroniques d’apprentissage de l’anglais, 500 lots de produits alimentaires comprenant du lait et des confiseries, ainsi que 500 ouvrages destinés aux élèves et aux enseignants. Cinquante bicyclettes ont par ailleurs été attribuées à des lycéens issus de familles défavorisées. La valeur totale de ces dons s’élève à près de 1,6 milliard de dôngs. -VNA/VI

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