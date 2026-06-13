Les villages de métiers de Hanoï à l’heure de l’innovation créative

Dans les nombreuses boutiques du village de céramique de Bat Trang, à Hanoï, les collections de céramiques minimalistes au design contemporain côtoient désormais les traditionnels services à thé en porcelaine émaillée bleu et blanc. Cette évolution montre que les villages de métiers de Hanoï ne se limitent plus à la préservation des savoir-faire ancestraux, mais s’engagent également dans une démarche de renouvellement créatif afin de mieux répondre aux attentes de la société contemporaine.

Hanoï compte aujourd’hui plus de 1.350 villages de métiers et villages artisanaux, soit le plus grand nombre du pays. Dans un contexte de concurrence croissante et d’évolution rapide des goûts des consommateurs, de nombreux villages artisanaux sont confrontés à la nécessité d’innover pour assurer leur développement. Dans cette perspective, le rapprochement entre les villages de métiers et les professionnels du design apparaît comme une voie prometteuse.

L’alliance entre les techniques artisanales héritées de plusieurs générations et la pensée créative contemporaine permet non seulement d’accroître la valeur des produits, mais aussi d’élargir leur accès au marché, notamment auprès des jeunes consommateurs et à l’international.

Le village artisanal de Chuyen My est réputé pour ses œuvres de laque incrustées de nacre. Photo: VNA

Parmi les initiatives envisagées figurent le renforcement des liens entre les villages artisanaux et les créateurs, ainsi que la promotion des produits artisanaux emblématiques de Hanoï dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoï 2026. Le Service municipal de la Culture et des Sports de Hanoï jouera un rôle de passerelle pour mobiliser les ressources nécessaires et accompagner la mise en œuvre des initiatives culturelles, contribuant ainsi au développement des villages de métiers et des industries culturelles de la capitale.

Dans plusieurs villages artisanaux de Hanoï, la coopération entre artisans et designers commence déjà à produire des résultats encourageants. Bat Trang et Van Phuc, les deux premiers villages artisanaux de Hanoï à avoir intégré le Global Network of Creative Craft Cities, en sont des exemples emblématiques.

Fin 2024, la commune de Bat Trang a inauguré un Centre de design créatif destiné à promouvoir les produits OCOP (« One Commune One Product ») et l’artisanat associé au tourisme, avec l’ambition de créer une chaîne de valeur allant de la conception à la commercialisation tout en préservant le patrimoine culturel traditionnel. De nombreuses créations en céramique de Bat Trang adoptent aujourd’hui un style épuré adapté aux espaces de vie contemporains, tout en conservant les techniques traditionnelles de cuisson et d’émaillage. Grâce à cette approche, ces produits séduisent non seulement le marché national, mais sont également présents dans de nombreux pays.

La soie de Van Phuc se réinvente elle aussi à travers des créations de mode contemporaines. Autrefois associée principalement aux vêtements traditionnels, elle apparaît désormais dans de nombreuses collections destinées aux jeunes générations, rapprochant ainsi les produits artisanaux du quotidien moderne et des visiteurs.

Le village de la soie de Van Phuc, à Hanoï. Photo : VNA

Le design créatif ouvre également de nouvelles perspectives aux villages de métiers grâce au tourisme expérientiel et aux espaces créatifs communautaires.

Récemment, les villages artisanaux de Chuyen My, réputé pour la marqueterie de nacre et la laque, et de Son Dong, spécialisé dans la sculpture et la laque artistique, ont rejoint à leur tour le Global Network of Creative Craft Cities, après Bat Trang et Van Phuc.

Dans le village artisanal de vannerie en bambou et en rotin de Chuong My, à Hanoï. Photo: VNA

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Xuan Luu, a souligné que cette reconnaissance internationale récompense les valeurs culturelles, le savoir-faire artisanal et la créativité des villages de métiers vietnamiens.

Hanoï poursuivra ses efforts pour préserver et valoriser les métiers traditionnels, soutenir l’innovation, le design, le développement des marques, la formation des ressources humaines et le renforcement de la compétitivité des produits artisanaux dans les années à venir. -VNA/VI