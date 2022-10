Le Sud-ouest du Vietnam est célèbre pour ses nombreux plats délicieux à base de noix de coco parmi lesquels la salade de bourgeons de cocotier (ou « nộm củ hũ dừa »). Il s’agit d’un apéritif délicat très apprécié des Vietnamiens.



La salade de bourgeons de cocotier fait partie des plats typiques de la région Sud-Ouest. Les ingrédients comprennent crevettes, viande de porc (ventre), oreilles de porc, carotte, oignon, piment, cacahuètes torréfiées et particulièrement les bourgeons de cocotier. Le bourgeon de cocotier est la partie terminale la plus jeune située à l’extrémité supérieure du cocotier. Chaque pied a un seul bourgeon recouvert d'une spathe, dont l'intérieur est blanc et doux.



Tout d’abord, il faut râper les bourgeons, les tremper dans l'eau froide avec un peu de jus de citron vert en vue de les rendre blancs. Ensuite, les crevettes sont décortiquées puis cuites à la vapeur. La viande et les oreilles de porc sont bouillies et coupées en tranches. Carottes, oignons et poivrons rouges sont coupés en filaments. Mélanger crevettes, viande et légumes. Le nuoc mam, le sucre, le jus de citron vert sont mélangés et versés sur la salade. Saupoudrer la salade de cacahuètes torréfiées et de ciboules séchées frites. La salade est servie avec de la sauce aigre-douce et des crêpes de crevettes frites.

Les ingrédients principaux de la salade de bourgeons de cocotier.

Les bourgeons de cocotier est un aliment sain et nutritif.

La salade de bourgeons de cocotier ou « nộm củ hũ dừa ».

Le Ngoc Quan, chef du restaurant Cho Que, a déclaré qu'il avait voyagé dans tout le Vietnam et préparé de nombreux plats traditionnels, mais la préparation de la salade de bourgeons de cocotier avait une place particulière dans son cœur. Tous les ingrédients sont combinés pour créer une salade alléchante imprégnée des saveurs ddu Sud-ouest du Vietnam./.