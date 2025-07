Festival Pho 2025 : un carrefour entre culture, gastronomie et technologie

19/07/2025

Le 18 avril 2025, dans le cadre majestueux de la citadelle impériale de Thang Long à Hanoï, s’est tenu le Festival du Pho 2025, placé sous le thème : « La quintessence du Pho vietnamien – Patrimoine à l’ère numérique ». Cet événement marque une nouvelle étape dans la promotion et la préservation de l’un des emblèmes culinaires du Vietnam.

Les délégués participent à la cérémonie inaugurale du Festival Pho 2025

Un rassemblement des saveurs venues des trois régions

Organisé du 18 au 20 avril 2025, le festival a transformé la citadelle en un lieu de rencontre incontournable pour les passionnés de pho. Plus de 50 stands représentant des entreprises et restaurants renommés des trois grandes régions (Nord, Centre, Sud) ont proposé au public une véritable immersion dans la diversité du pho vietnamien.

Les visiteurs ont pu savourer les subtiles variations régionales du pho : des saveurs robustes des montagnes du Nord-Ouest à l’élégance du pho de Ninh Binh, en passant par le raffinement du pho hanoïen, la richesse gustative des pho du Centre et du Sud, ainsi que des déclinaisons contemporaines de ce plat emblématique à l’étranger.

L’artisane Lê Thi Thiêt, présidente de l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh, a notamment préparé des bols de pho gâu (viande provenant de la poitrine et des pattes antérieures du bœuf), emblématiques de sa région. Elle a déclaré : « Nous présentons ici nos recettes traditionnelles, à base de poitrine et de bœuf haché. Les ingrédients sont rigoureusement sélectionnés, découpés à la machine pour garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire. Ce festival est une opportunité précieuse pour faire rayonner le patrimoine culinaire vietnamien à travers le pho, un plat qui séduit de nombreux touristes internationaux. »

Le festival a aussi été l’occasion pour les enfants de découvrir l’histoire du pho.

Un spectacle de chant Xâm (chant traditionnel des aveugles) a enrichi la dimension culturelle du festival.



Des marques emblématiques réunies

Le festival a également rassemblé plusieurs noms mythiques du pho de Hanoï, tels que Pho Thin Bo Hô avec son bouillon gras et puissant, Pho Tu Lun, Pho Hoang Gia et Pho Van Cu, créant ensemble une véritable symphonie de saveurs. Les artisans n’ont pas seulement servi leurs spécialités : ils ont aussi offert au public des démonstrations en direct du processus de fabrication du pho, depuis la sélection des ingrédients frais, la confection artisanale des nouilles, jusqu’au mijotage du bouillon.

La confection artisanale des nouilles de pho, ingrédient incontournable du plat.



Des visiteurs découvrent les ingrédients essentiels du pho sur les stands M. Bui Chi Thanh, propriétaire du restaurant Pho Thin Bo Hô (depuis trois générations), a partagé environ 500 portions de pho dès le premier jour. Il a précisé que chaque bol était vendu au prix préférentiel de 40 000 dongs, soit environ la moitié du tarif habituel. « En participant à ce festival, nous souhaitons partager la quintessence de la cuisine hanoïenne avec le plus grand nombre. Malgré le tarif réduit, nous veillons à maintenir la qualité ainsi que les normes d’hygiène et de sécurité. »

Une innovation numérique au cœur du festival

L’un des points forts de cette édition 2025 est l’introduction d’un assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle. Installé au comptoir d’information, ce Chatbot a facilité la recherche de stands, orienté les visiteurs vers leur type de pho préféré et optimisé l’organisation générale du site. Il s’agissait de la première application systématique de l’IA dans un festival culinaire au Vietnam, illustrant parfaitement la convergence entre tradition et modernité.

M. Dương Van Hung, président de l’Association des cuisiniers royaux du Vietnam, partage son savoir sur le pho.

Le Festival Pho 2025 a attiré une foule nombreuse, composée de Hanoïens et de touristes. .

Un bol de pho servi chaud à un visiteur lors du festival.

Plus qu’un simple rendez-vous gastronomique, le Festival Pho 2025 s’inscrivait comme une initiative culturelle majeure, visant à préserver, valoriser et faire rayonner l’identité vietnamienne à travers le pho. Il a symbolisé la capacité du Vietnam à conjuguer patrimoine immatériel et technologies numériques, en ouvrant de nouvelles perspectives pour la transmission et la promotion de ses savoir-faire culinaires./.

Réalisé par Trân Thanh Giang/ VI Traduction : Diêu Vân