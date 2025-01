Le bánh đập de Hoi An

10/01/2025

Le bánh đập, ou bánh tráng đập, est un plat profondément lié à l’histoire et à la tradition de Hoi An. Autrefois, les habitants de Hoi An en mangeaient pour varier leur régime alimentaire composé principalement de viande et de poisson. Ce plat est devenu, au fil du temps, une véritable spécialité culinaire.



À première vue, la préparation semble facile et simple, mais une fois dégusté, on découvre un goût inoubliable et une couleur frappante qui attire immédiatement l'œil. Le bánh đập est préparé à base de farine de riz liquide. Une couche de cette farine est cuite à la vapeur, puis elle est grillée au feu de bois jusqu’à ce qu'elle devienne blanche et croquante.

La fragrance du bánh đập de Quang Nam provient de sa sauce, préparée à base de mắm nêm, une sauce à base de poisson fermenté, d'oignon frit et d'anchois. Cette sauce, à la fois grasse et fine, est agrémentée de morceaux de piment, ce qui rehausse le goût piquant du plat. Le bánh đập est toujours servi avec de la viande de porc bouillie, des moules sautées et des fines herbes.

Le bánh đập de Hoi An est tellement populaire qu’on peut le trouver partout, aussi bien dans des restaurants qu'auprès des marchandes ambulantes qui sillonnent les rues avec leur palanche./.

Réalisé par : Mai Thanh Chuong. Graphique : Huong Thao Traduction : Diêu Vân