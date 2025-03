Le gâteau aux haricots de Hội An : une tradition gourmande ancestrale

Cet équilibre parfait entre l'extérieur croquant et le centre crémeux et savoureux crée un goût à la fois unique et irrésistiblement délicieux des gâteaux aux haricots sucrés de Hôi An. Pour de nombreux habitants, ces gâteaux sont un rappel nostalgique de l'enfance et des plaisirs simples de la vie en ville. Chaque gâteau porte une histoire du passé, évoquant des souvenirs précieux des jours passés et le charme intemporel de Hôi An. Chaque gâteau est un symbole de gratitude, un témoignage sincère de remerciement des habitants de Hôi An à leurs visiteurs. Il incarne la chaleur et l'esprit de cette ville historique dans chaque bouchée, laissant une impression durable de son charme et de son hospitalité./.

Texte et Photos: Hoàng Chuong - Traduction: Hà Vu