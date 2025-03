Le repas du Têt à Hanoï : Un trésor culturel

27/03/2025

À l'approche du Têt traditionnel et du printemps, une atmosphère effervescente envahit Hanoï. Pour les Hanoïens, les mets du Têt ne se limitent pas à un simple repas, ils constituent une véritable œuvre d'art, témoignant de délicatesse et de respect.

Les repas du Têt dessinent un tableau vivant sur la culture, les us et coutumes des Hanoïens

L'artisane culinaire Anh Tuyêt le confirme : "Le repas du Têt à Hanoï est bien plus qu'une combinaison de plats savoureux, il offre un aperçu de la culture et des traditions ancestrales des Hanoïens." En effet, chaque plat du Têt revêt une signification profonde, illustrant le respect de l'homme envers la nature et la vie.

La préparation du canh miến (potage de vermicelles, abats de poulet et champignons noirs).

Le bánh chưng, symbole de la Terre et du Ciel, incarne la réunion familiale. Incontournable du Têt, sa préparation est un événement familial majeur, renforçant les liens entre les générations. Le giò lụa, pâté de porc raffiné, est quant à lui symbole de chance et de prospérité. Le poulet bouilli, avec sa peau dorée et majestueuse, représente la santé et la fortune. Les nem, rouleaux de printemps frits et croustillants, servis avec une sauce aigre-douce, sont une spécialité gastronomique du Têt.



Le bánh chưng est devenu un plat essentiel des célébrations du Têt, exprimant la gratitude envers les ancêtres, le Ciel, la Terre et les divinités. Sa préparation, contrairement à la restauration rapide moderne, exige des étapes complexes. Le canh măng, soupe légère et savoureuse aux pousses de bambou, offre une pause bienvenue parmi les plats riches du Têt. Les Hanoïens accordent une attention particulière à la présentation du plateau du Têt, disposant chaque plat avec harmonie, créant ainsi une véritable œuvre d'art culinaire, héritage des traditions anciennes. Chaque plat du Têt est empreint d'histoires et de doux souvenirs d'enfance pour Mme Anh Tuyêt. "Petite, j'accompagnais ma mère faire les emplettes pour le Têt traditionnel. Les parfums du poulet bouilli, des bánh chưng en train de cuire, des fleurs de pêcher et d'abricotier... Tout est gravé à jamais dans ma mémoire", confie-t-elle avec émotion.

L'artisane culinaire Anh Tuyêt qui préserve la culture culinaire vietnamienne. "Il est de notre devoir de transmettre aux jeunes générations les secrets de la gastronomie traditionnelle, en les aidant à comprendre la signification profonde de chaque plat. Parallèlement, nous devons créer les conditions propices pour que chacun puisse savourer ces mets traditionnels", affirme l'artisane. Un repas du Têt préparé par Anh Tuyêt. Le repas du Têt est bien plus qu'une simple tradition culinaire, c'est un véritable trésor culturel. Il incombe à chaque Hanoïen de préserver et de transmettre ces valeurs gastronomiques traditionnelles, afin que les saveurs authentiques du Têt perdurent et s'épanouissent./.

Texte : Bích Vân | Photos : Trần Thanh Giang/VI | Traduction : Diêu Vân