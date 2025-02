Le Bánh chưng đen, quintessence culinaire du peuple Tày à Bac Hà

03/02/2025

Le bánh chưng đen (gâteau de riz noir) est une spécialité unique du peuple Tày à Bac Hà, dans la province de Lào Cai. Ce gâteau, autrefois réservé au Têt traditionnel, est aujourd'hui une spécialité culinaire prisée des touristes visitant cette région.



Le bánh chưng đen est composé d’ingrédients simples : riz gluant, poitrine de porc, haricots verts, sel, poivre et cendre de bois issue du tronc de l’arbre núc nác (Oroxylum indicum). La préparation de la cendre, obtenue en brûlant et en broyant le bois de cet arbre, constitue l'étape la plus délicate. Ce liquide noir, obtenu après mélange de la cendre avec de l’eau, est utilisé pour tremper le riz gluant, lui conférant sa couleur noire caractéristique.



Des bienfaits médicinaux

Le núc nác, plante médicinale précieuse selon la médecine orientale, est connu pour ses effets détoxifiants, sa capacité à soulager la douleur et à traiter la toux. Le gâteau intègre également la cardamome noire (thảo quả), surnommée la "reine des épices". En plus d’apporter un parfum distinctif, la cardamome favorise la digestion, stimule l’appétit et est bénéfique pour le cœur et la circulation sanguine.



Une confection minutieuse

Les feuilles de dong (phrynium) sont soigneusement nettoyées et séchées avant d’envelopper le gâteau. Le riz gluant est disposé en couches, entrecoupées d’une garniture composée de porc noir, de haricots verts, de sel, de poivre et de cardamome. Le tout est ensuite enveloppé en forme de cylindre et cuit pendant 8 à 10 heures.

Le bánh chưng đen peut être dégusté chaud ou froid, souvent accompagné de sauce de poisson ou de sauce piment. Sa saveur unique, mêlant le parfum de la cendre de núc nác, des épices et de la cardamome, en fait une expérience culinaire mémorable.



Une spécialité ancrée dans les traditions

Le bánh chưng đen est un plat incontournable des célébrations du Têt et des fêtes traditionnelles des Tày. Aujourd’hui, il s’est popularisé en tant que souvenir culinaire recherché par les touristes, qui l’achètent pour offrir à leurs proches ou amis après leur séjour dans les montagnes du Nord. Avec son mariage entre simplicité des ingrédients et richesse des saveurs, le bánh chưng đen reflète l'âme culinaire du peuple Tày, tout en promouvant une agriculture respectueuse de la nature et des traditions./. La poudre de cendre de bois de l’arbre núc nác donne au gâteau une saveur très spéciale et distinctive.

Texte et Photos: Công Dat/ VI - Traduction: Hà Vu