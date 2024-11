Grenouille grillée dans un tube de bambou, une spécialité de la région Nord-Ouest

04/11/2024

La grenouille grillée dans un tube de bambou est une spécialité de la région Nord-Ouest. Ce plat reflète les traits culturels des habitants de cette région.

La viande de grenouille est riche en protéines et bonne pour la santé. La chair tendre et juteuse qui est combinée aux épices des montagnes telles que le “mắc khén” (indispensable dans les cuisines montagnardes), le piment, les pousses de bambou et les légumes donnent au plat une saveur riche et inoubliable. Cette manière traditionnelle du Nord-Ouest a créé un plat de spécialité.

La viande de grenouille fraîche est bien nettoyée puis coupée en morceaux. Elle va ensuite être marinée avec du “mắc khén”, du sel, des pousses de bambou et des herbes aromatiques hachées. Les ingrédients assaisonnés seront fourrés dans des tubes de bambou puis recouverts de feuilles de bananier. Le tube de bambou est grillé sur du charbon de bois jusqu'à ce qu'il soit doré, indiquant que la viande est bien cuite.



La viande de grenouille imprégnée d'épices, combinée à l'arôme caractéristique du bambou, crée une saveur inoubliable. La grenouille grillée dans un tube de bambou est un plat traditionnel des ethnies du Nord-Ouest, transmis de génération en génération. Ce plat est préparé notamment à l’occasion du Têt et des festivals traditionnels. Si vous avez l'occasion de venir dans le Nord-Ouest, n'oubliez pas de déguster ce plat pour ressentir pleinement la beauté des terres et des gens d'ici./.



Texte: Thao Vy - Photos: Tran Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu - Graphique: Thao Nguyên